Сотрудники без ковид-сертификатов больше не смогут сдавать тесты для очной работы

Для того, чтобы работать очно, сотрудники без сертификатов больше не смогут делать тесты на Covid-19. Об этом говорится в поправках к решению о введении чрезвычайной ситуации, которые принял Кабинет министров во вторник, 25 января.

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Принятие поправок объясняется тем, что рабочие обязанности уже нельзя выполнять без сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании — поэтому нет основания оставлять правило о том, что работникам без сертификата нужно сдавать тесты для очной работы.

Указ Кабмина также предполагает, что сотрудники, которые работают очно, не проходят скрининговое тестирование и не имеют негативного результата теста на Covid-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа, должны перед началом работы письменно подтверждать, что не имеют острых признаков инфекционного респираторного заболевания и не обязаны соблюдать изоляцию или находиться в карантине.

Сотрудники, которые работают очно, обязаны немедленно сообщать работодателям о подтвержденном инфицировании или обоснованных подозрениях о заболевании.

Уже сообщалось, что правительство решило сократить длительность изоляции и карантина, чтобы избежать остановки работы критически важных отраслей.