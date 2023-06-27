Совершеннолетним детям-сиротам увеличат пособия
Foto: sankavi / cc

С 1 июля будет увеличен объем поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после достижения ими совершеннолетия, путем его привязки к медиане прожиточного минимума с пересмотром раз в год. Это предусмотрено принятыми сегодня правительством поправками в соответствующие нормативные акты, сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство благосостояния.

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Поправки предусматривают установить с 1 июля единовременное пособие для начала самостоятельной жизни в размере 40% от медианы минимального дохода, т.е. увеличить его с 218 до 251 евро, а на ребенка с инвалидностью с детства - на уровне 60% от медианы минимального дохода, т.е. увеличить его с 327 до 376 евро.

Единовременное пособие на приобретение бытовых средств и мягкой мебели отныне будет пересчитываться каждый год, при этом к медиане минимального дохода будет применяться коэффициент 1,7, то есть с 1 июля пособие будет повышено с 820,05 до 1065 евро.

Ежемесячное пособие для детей, достигших совершеннолетия и продолжающих обучение, независимо от уровня успеваемости, с 1 июля составит 20% от медианы минимального дохода, или 125 евро, а для детей-инвалидов с детства - 30% от медианы минимального дохода - 188 евро.

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