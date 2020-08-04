Совет еврейских общин Латвии потребовал вернуться к вопросу о реституции собственности: ссылается на доклад США

Совет еврейских общин Латвии распространил заявление, в котором напомнил латвийским властям, что "лица, пережившие Холокост, стали свидетелями одних из самых ужасных преступлений, совершенных когда-либо против человечества, в том числе убийств, разорения и расхищения имущества". Совет считает, что Сейму следует вернуться к рассмотрению вопроса о реституции еврейской собственности.

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"Пора вновь вернуться к рассмотрению и принять законопроект 2019 года, который обеспечит минимальную компенсацию за более чем 200 объектов имущества, конфискованных у еврейской общины во время Второй мировой войны и советской оккупации", — говорится в заявлении.

Организация также ссылается на доклад по JUST Act, выпущенный Государственным департаментом США, в котором обращается внимание на слишком медленный прогресс Латвии в вопросе реституции еврейской собственности. С 1991-го по 2016-й годы государство вернуло лишь небольшую часть общинной и религиозной собственности, конфискованной у еврейской общины во время советской оккупации и в годы Холокоста. При том, что Совет выявил еще 265 объектов собственности, которые подлежат реституции.

Как отмечается в докладе Госдепартамента США, в Латвии политическое сопротивление было одним из факторов, побудивших отозвать законопроект 2019 года. Там же говорится, что политические соображения и опасения финансовых затрат, связанных с реституцией, затягивают принятие мер и в других странах.

"Начиная с конца 1990-х годов Совет продолжает поддерживать постоянный диалог с правительством и Сеймом по вопросам реституции собственности довоенной еврейской общины. Процесс этот был медленным и непростым. Однако, мы надеемся, что правительство и коалиционные партии наберутся политической воли и смелости, чтобы принять правильное решение. И мы по-прежнему надеемся, что Латвия вскоре станет одной из стран, которая полностью выполнила свои обязательства по Терезинской декларации", — отмечают представители еврейского народа.

"Несмотря на то, что события Холокоста никогда не должны быть забыты, проведение реституции поможет нашей стране перевернуть страницу этого трагического периода истории", — уверен Совет.