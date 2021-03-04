Совет Европы критикует Латвию за политику в отношении нацменьшинств

Латвии следовало бы немедленно пересмотреть требования к уровню владения латышским языком при найме на работу в публичном секторе и обеспечить непрерывную доступность образования на языках меньшинств везде, где на это есть спрос, говорится в принятой накануне Комитетом министров Совета Европы резолюции по Латвии. Латвийское внешнеполитическое ведомство заявило, что резолюция является выражением одобрения проводимой государством политики, передает rus.LSM.lv.

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В пространном документе отмечаются многие позитивные моменты, в частности, усилия по развитию культуры меньшинств и межкультурного диалога, наличие у многих культурных учреждений Интернет-страниц и гидов на русском языке, а также то обстоятельство, что публичные библиотеки продолжают хранить значительные собрания книг на языках меньшинств. В сфере массмедиа в резолюции особо выделены эфиры Латвийского Радио-4 и LTV7 на русском языке.

В положительном ключе упомянуто то обстоятельство, что спрос на обучение в школах меньшинств остался неизменным на протяжении последних 10 лет — их посещают более четверти всех школьников. В резолюции также отмечается, что бюджетное финансирование билингвальных школ численно небольших меньшинств было увеличено. Отмечены и усилия государства в обучении латышскому языку, в результате которых большинство русскоязычных заявили, что знают латышский язык, а многие даже хорошо.

Однако "позитивная" часть занимает менее четверти объема документа.

"Попытки создать сплачивающую гражданскую идентичность в последние годы не продвинулись. Случаи подстрекательских заявлений публичных лиц не вызвали достаточных ответных действий властей, что создало впечатление безнаказанности и безразличия и оказало негативное воздействие на климат межэтнических отношений. Политические меры запретительного характера и другое давление, объясняющееся политической повесткой дня, а не опирающееся на факты принятие решений, в особенности очевидны в системе образования, массмедиа и в отношении использования языков нацменьшинств во многих областях общественной жизни", говорится в разделе резолюции, озаглавленном "Вызывающие озабоченность проблемы".

Кроме того, Совет Европы указал на неполное соблюдение права на самоидентификацию. Например, чтобы указать в паспорте этническую принадлежность, нужно предоставить документы, подтверждающие родство с прямым предком соответствующей этнической принадлежности. А чтобы сменить этническую принадлежность на "латыша", нужно доказать высший уровень владения государственным языком.

"Установление такой сложной процедуры для смены записи об этнической принадлежности может рассматриваться как механизм исключения", говорится в резолюции.

Совет также раскритиковал строгие требования к знанию латышского языка в профессиях, так как это мешает нацменьшинствам занимать должности в публичном секторе и руководящие должности в НГО.

Отдельный абзац посвящен положению рома (цыган): "Дети в школах сталкиваются с многонаправленной дискриминацией. Сохраняющаяся невозможность учить цыганский язык в школе не только ослабляет лингвистическую и культурную идентичность детей ромов, но и увеличивает восприятие культуры, языка и традиций ромов как имеющей меньшую ценность и у большинства, и у самих ромов. Доля прервавших образование цыганских детей остается высокой. Высокую долю детей-ромов, направленных [на программы] специального образования, невозможно объяснить никакими медицинскими причинами или обстоятельствами, а, скорее, социоэкономическими факторами, такими, как неадекватность возможностей дошкольного образования для детей-ромов, недостатками методик проверок и предубеждениями против цыган у членов проверочных комиссий. Эти причины не были полностью установлены властями [Латвии] и не получили должного ответа".

Описывая положение в системе образования меньшинств в целом, Комитет констатирует:

школы меньшинств оказались под давлением. Совет беспокоит снижение объема преподавания на языках меньшинств, а также "требования лояльности" для учителей и директоров школ. "[Это] создает климат подозрительности и опасений, что не способствует выстраиванию доверия между разными сегментами общества."

МИД Латвии в распространенном вчера вечером пресс-релизе заявил, что "в резолюции [Комитета Совета Европы] с признательностью отмечаются достижения Латвии в области интеграции общества". Там же перечисляются позитивные моменты из первой части резолюции. Остальному содержанию документа отведено одно предложение:

"Одновременно Латвии высказаны несколько рекомендаций по более эффективному обеспечению прав меньшинств, например, призыв продолжать политику интеграции, содействовать включению принадлежащих к меньшинствам лиц в общественную жизнь, работать над предотвращением дискриминации ромов и улучшить возможности образования ромской молодежи". У этих предложений — рекомендательный характер, акцентирует МИД.