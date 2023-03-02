Совет Latvijas valsts meži в полном составе ушел в отставку
Foto: LETA

В четверг, 2 марта, весь состав совета Latvijas valsts meži (LVM) подал в отставку. Об этом сообщило Латвийское телевидение.

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Заявление об уходе написали все члены совета, в том числе его председатель Эдмунд Бельский.

Около двух недель назад прошение об отставке первым подал член совета Каспарс Озолиньш. В публичном заявлении о своей отставке Озолиньш объяснил, что не видит возможным продолжать выполнение своих обязанностей в качестве независимого члена совета.

В первой половине этой недели прошение об отставке подали также Айварс Тауриньш и Ринальд Муциньш, а в четверг прошение об отставке подал и председатель совета Эдмундс Бельскис. Еще в среду, комментируя возможное решение других членов совета покинуть компанию, Бельскис сам был уверен, что продолжит работу, сообщает Panorāma.

Ожидается, что вскоре акционер LVM должен будет принять решение о назначении временного совета.

Уже сообщалось, что премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Министерству земледелия оценить отчет аудиторской компании KPMG Baltics о соответствии процесса отбора членов совета и правления VAS Latvijas valsts meži принципам надлежащего корпоративного управления, и принять решение о соответствующих действиях.

В аудиторском заключении говорится, что в процессе отбора членов правления и совета Latvijas valsts meži происходили отклонения от принципов, разработанных Межведомственным координационным центром — и были произведены действия, которые повлияли на результаты конкурсов.

В то же время председатель правления Latvijas valsts meži Бельскис в разговоре с агентством LETA заявил, что процесс выдвижения кандидатов в правление компании был законным и соответствовал нормативным требованиям.

Говоря о принципах Межведомственного координационного центра, которые носят рекомендательный характер, совет LVM считает, что было бы полезно унифицировать их понимание, чтобы при каждом процессе отбора — как в LVM, так и в других компаниях — эти руководящие принципы применялись аналогичным образом, без возможности различной интерпретации.

Единственный владелец LVM — государство, акционер — Министерство земледелия. В 2021 году оборот компании составил 405,291 миллионов евро, прибыль достигла 111,53 миллионов евро.

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