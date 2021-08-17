Совет по электронным общественным СМИ будет искать способ не потерять русскую аудиторию LTV
Foto: AFP/Scanpix

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам поручила Совету по электронным и общественным СМИ подготовить решение, которое предотвратит уменьшение русскоязычной аудитории Латвийского телевидения, сообщает LETA.

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Комиссия не поддержала (голоса разделились четыре на четыре) предложение депутата от "Согласия" Бориса Цилевича транслировать русскоязычный контент LTV по кабельному телевидению — были претензии к формулировке.

По предложению председателя комиссии Артусса Кайминьша Совету по электронным и общественным СМИ при поддержке Национального совета по электронным СМИ в течение двух недель нужно будет подготовить альтернативное предложение.

Предложение, подготовленное "Согласием", сводилось к тому, чтобы уже осенью вернуть русскоязычные новости LTV на телеэкраны, предотвратив утечку аудитории, которая вместо этого будет смотреть кремлевскую пропаганду.

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