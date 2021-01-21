Совет по фискальной дисциплине: господдержка в кризис Covid-19 недостаточна, ее нужно пересмотреть

Уровень государственной поддержки в связи с кризисом Covid-19 ниже запланированного, и его следует пересмотреть, заявил Совет по фискальной дисциплине (СФД) в мониторинговом отчете о влиянии Covid-19 на экономику и финансовую ситуацию.

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СФД отмечает, что меры государственной экономической поддержки, вероятно, потребуют продолжения в течение нескольких месяцев, но статистика показывает, что поддержка в условиях кризиса в настоящее время ниже целевого уровня и инструменты поддержки необходимо корректировать в диалоге с бизнесом, принимая во внимание краткосрочные экономические и социальные последствия, а также среднесрочные фискальные аспекты.

"По сравнению с другими странами ЕС Латвия очень успешно выдержала первую волну Сovid-19 — в целом снижение экономического роста было меньше, чем в других странах ЕС, и использование финансовых ресурсов для стабилизации экономики также было пропорциональным. Однако сейчас, во вторую волну, ситуация затяжная и во многих сферах действительно экстремальная, а статистика показывает, что размер господдержки ниже запланированного, и его нужно пересмотреть ", — подчеркнула председатель СФД Инна Штейнбука.

В отчете Совета говорится, что восстановление экономики и возврат к финансово устойчивой политике будут возможны только после окончания кризиса Covid-19. Следовательно, необходимо срочно и адекватно инвестировать в вакцинацию, которая сегодня должна быть главным приоритетом для правительства как с точки зрения общественного здравоохранения, так и с экономической точки зрения.

Совет также подчеркнул, что в ближайшие годы в Латвии ожидаются крупномасштабные инвестиции ЕС, поэтому Министерству финансов следует провести анализ планируемых инвестиций, критериев выбора инвестиционных проектов, графика и их влияния на экономику, что важно учитывать при планировании фискальной политики.

"Быстрое и эффективное использование Европейского механизма восстановления и устойчивости в течение следующих двух лет также является важным приоритетом для правительства. Однако работа над ним еще не ведется достаточно быстро. Чтобы способствовать этому, СФД готов участвовать в этом процессе", — заявила Штейнбука.

Совет также ссылается на доклад Всемирного банка "Перспективы мировой экономики", в котором содержится предупреждение о том, что после окончания пандемии национальные экономики изменятся, что окажет долгосрочное влияние на производительность из-за потери как физического капитала, так и рабочей силы.

"Поэтому в среднесрочной перспективе нам необходимо подумать о реформах, направленных на повышение производительности за счет цифровых технологий, но не забывать при этом о социальной защите тех, кто страдает от этого процесса. Всемирный банк также призывает сбалансировать риски, связанные с быстрым ростом государственного долга, с одной стороны, и замедлением экономического роста, с другой", — заявили в СФД.