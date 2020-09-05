Совет по фискальной дисциплине: предложения по изменению налогов положительны, но не пополнят бюджет

Предложения по налоговым изменениям содержат много позитивного, но они не обеспечат рост поступлений, указывает в новейшем отчете Совет по фискальной дисциплине (СФД).

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Совет отмечает, что концептуально одобренные правительством налоговые изменения с 2021 года содержат положительные моменты, например, предлагается снизить налоги на рабочую силу, особенно для получателей небольших зарплат, уменьшить налоговый разрыв и сделать налоговую систему Латвии более конкурентоспособной. Также налоговые изменения будут способствовать тому, что налоговое бремя станет более справедливым и равномерным для всех групп налогоплательщиков.

В то же время СФД считает, что планируемые изменения не обеспечат увеличения поступлений в бюджет в среднесрочной перспективе, что должно быть одной из целей налоговой реформы.

СФД указывает, что любая налоговая реформа должна соответствовать ряду критериев, в том числе предусматривать рост налоговых поступлений по отношению к валовому внутреннему продукту. Также изменения должны уменьшить налоговое бремя на рабочую силу, особенно для людей с низкими доходами.

Совет отмечает, что необходимо отменить неэффективные налоговые льготы, обеспечить условия для честной конкуренции между предприятиями, равенство в требованиях уплаты налогов и социальной защиты работников.

Как сообщалось, Кабинет министров поддержал предложение с 2021 года ввести налоговые изменения, чтобы способствовать социальной защите населения.

Предусмотрено, что налоговые изменения будут вводиться в три этапа. На первом этапе, который вступит в силу с 2021 года, будет на один процентный пункт снижена ставка обязательных соцвзносов и до 1800 евро повышен порог дохода, к которому применяется дифференцированный налогонеоблагаемый минимум.

Если с 1 января минимальная зарплата составит 500 евро, то минимальный размер соцвзносов будет около 170 евро.

С 2021 года планируется ввести минимальный объект соцвзносов в общем налоговом режиме и альтернативных налоговых режимах для работающих с доходами не выше минимальной зарплаты, а работающие с более высоким доходом будут платить соцвзносы в размере 5% на пенсию и 5% на социальное страхование.

Также с 2021 года изменится распределение подоходного налога с населения между государством и самоуправлениями - доля государства увеличится с 20% до 25%.

На втором этапе изменений с 2022 года будут повышены соцвзносы для доходов от хозяйственной деятельности свыше 20 004 евро в год, или 1667 евро в месяц - они будут взиматься со всего дохода от хозяйственной деятельности.

На третьем этапе с 2023 года планируется установить, что на всех уровнях дохода от хоздеятельности социальные взносы должны платиться в полном размере от фактических доходов.

На всех этапах реформы предусмотрено постепенное повышение акцизного налога на табак и индексация налогов на транспортные средства.