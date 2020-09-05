Совет по фискальной дисциплине: предложения по изменению налогов положительны, но не пополнят бюджет
Foto: LETA

Предложения по налоговым изменениям содержат много позитивного, но они не обеспечат рост поступлений, указывает в новейшем отчете Совет по фискальной дисциплине (СФД).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Совет отмечает, что концептуально одобренные правительством налоговые изменения с 2021 года содержат положительные моменты, например, предлагается снизить налоги на рабочую силу, особенно для получателей небольших зарплат, уменьшить налоговый разрыв и сделать налоговую систему Латвии более конкурентоспособной. Также налоговые изменения будут способствовать тому, что налоговое бремя станет более справедливым и равномерным для всех групп налогоплательщиков.

В то же время СФД считает, что планируемые изменения не обеспечат увеличения поступлений в бюджет в среднесрочной перспективе, что должно быть одной из целей налоговой реформы.

СФД указывает, что любая налоговая реформа должна соответствовать ряду критериев, в том числе предусматривать рост налоговых поступлений по отношению к валовому внутреннему продукту. Также изменения должны уменьшить налоговое бремя на рабочую силу, особенно для людей с низкими доходами.

Совет отмечает, что необходимо отменить неэффективные налоговые льготы, обеспечить условия для честной конкуренции между предприятиями, равенство в требованиях уплаты налогов и социальной защиты работников.

Как сообщалось, Кабинет министров поддержал предложение с 2021 года ввести налоговые изменения, чтобы способствовать социальной защите населения.

Предусмотрено, что налоговые изменения будут вводиться в три этапа. На первом этапе, который вступит в силу с 2021 года, будет на один процентный пункт снижена ставка обязательных соцвзносов и до 1800 евро повышен порог дохода, к которому применяется дифференцированный налогонеоблагаемый минимум.

Если с 1 января минимальная зарплата составит 500 евро, то минимальный размер соцвзносов будет около 170 евро.

С 2021 года планируется ввести минимальный объект соцвзносов в общем налоговом режиме и альтернативных налоговых режимах для работающих с доходами не выше минимальной зарплаты, а работающие с более высоким доходом будут платить соцвзносы в размере 5% на пенсию и 5% на социальное страхование.

Также с 2021 года изменится распределение подоходного налога с населения между государством и самоуправлениями - доля государства увеличится с 20% до 25%.

На втором этапе изменений с 2022 года будут повышены соцвзносы для доходов от хозяйственной деятельности свыше 20 004 евро в год, или 1667 евро в месяц - они будут взиматься со всего дохода от хозяйственной деятельности.

На третьем этапе с 2023 года планируется установить, что на всех уровнях дохода от хоздеятельности социальные взносы должны платиться в полном размере от фактических доходов.

На всех этапах реформы предусмотрено постепенное повышение акцизного налога на табак и индексация налогов на транспортные средства.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

16

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак