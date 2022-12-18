Совет по иммунизации: нельзя дискриминировать мальчиков при прививке от ВПЧ

Государственный совет по иммунизации (ГСИ) и несколько организаций врачей призывают Министерство здравоохранения расширить возрастной диапазон для вакцинации мальчиков против вируса папилломы человека (ВПЧ) с 12 до 18 лет, как и у девочек, а не до 14, как было до сих пор.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

ГСИ направил в Минздрав, Сейм, Центр профилактики и контроля заболеваний и Национальную службу здравоохранения письмо, которое также подписали Латвийская ассоциация онкологов, Латвийская ассоциация гинекологов и акушеров, Латвийское общество кольпоскопии и Латвийская ассоциация сельских семейных врачей.

В письме врачи указывают на необходимость проводить оплачиваемую государством вакцинацию против ВПЧ не только мальчикам 12-14 лет, но и мальчикам до 18 лет.

В конце 2021 года Кабинет министров принял решение обеспечить вакцинацию против ВПЧ за счет государства сначала только 12-летних мальчиков, позже, в 2022 году, расширив группу до 14 лет, но средства на эту программу были предусмотрены только на этот год. Уже в начале 2022 года ГСИ категорически подчеркивал недопустимость дискриминации мальчиков путем ограничения возрастной группы и объема финансирования.

ГСИ также ссылается на план действий Европейской онкологической организации по искоренению в Европе заболеваний, вызванных ВПЧ, который предусматривает введение гендерно-нейтральных программ вакцинации против инфекции ВПЧ во всех европейских странах к 2030 году, а также цель по достижению охвата вакцинацией во всех европейских странах к 2030 году не менее 90% подростков обоих полов.

Вызванными ВПЧ онкологическими заболеваниями страдают люди обоих полов и ВПЧ передается половым путем, подчеркивает подчеркивает председатель ГСИ Даце Завадска.

ВПЧ представляет собой вирус, поражающий более глубокие слои кожи и слизистых оболочек. Существует более 150 видов ВПЧ. Большинство из них относятся к так называемым типам вирусов низкого риска, которые вызывают доброкачественные новообразования кожи и слизистых оболочек, такие как бородавки. В свою очередь, в результате инфицирования типами высокого риска развивается рак шейки матки, влагалища, вульвы у женщин, рак полового члена у мужчин, анального канала, а также рак ротовой полости и горла.

ГСИ — независимый научно-консультативный совет, в состав которого входят многопрофильные эксперты в данной области. Совет отвечает за предоставление независимых, основанных на доказательствах, аргументированных рекомендаций ответственным учреждениям системы здравоохранения по вопросам, связанным с иммунизацией и вакцинами.