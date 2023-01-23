Совет по иммунизации: нужно найти средства для вакцинации мальчиков против ВПЧ

Государственный совет по иммунизации (ГСИ) призывает правительство найти средства для вакцинации мальчиков против вируса папилломы человека (ВПЧ).

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В настоящее время наблюдается несоответствующее, несправедливое и дискриминационное распределение государственных средств на вакцинацию девочек и мальчиков против ВПЧ, несмотря на то, что вирус может вызывать образование злокачественных опухолей различных видов у обоих полов, заявила глава ГСИ Даце Завадска.

В ГСИ "категорически не поддерживает ситуацию", когда при равных рисках заражения государство оплачивает вакцину для одного пола, а для другого — нет.

Уже более 10 лет в Латвии оплачивается вакцинация девочек в возрасте от 12 до 17 лет против ВПЧ, который служит основной причиной развития рака шейки матки у женщин. ВПЧ также является возбудителем многих других злокачественных опухолей, в том числе у мальчиков. С тех пор как в мире и в Латвии доступна вакцина, защищающая от большинства вызывающих онкологию типов ВПЧ, такая дискриминирующая мальчиков программа вакцинации несправедлива, считает ГСИ.

Как отметила Завадска, согласно международным данным, среди мужчин заметно растет заболеваемость раком, вызванным инфекцией ВПЧ. При этом с помощью различных методов, включая вакцинацию против ВПЧ, заболеваемость раком шейки матки у женщин в мире снизилась, и заболеваемость некоторыми видами опухолей у мужчин также можно снизить за счет своевременной вакцинации против ВПЧ.

ГСИ неоднократно указывал Министерству здравоохранения на необходимость обеспечения оплачиваемой государством вакцинации не только для девочек, но и для мальчиков. В 2022 году была предусмотрена вакцинация против ВПЧ мальчиков в возрасте от 12 до 14 лет: сделать это можно было благодаря решению президиума Сейма, и это была временная мера.

В 2023 году также планируется обеспечить оплачиваемую государством вакцинацию мальчиков лишь в возрасте от 12 до 14 лет, хотя международные исследования показывают, что для значительного снижения заболеваемости и смертности населения от вызванных ВПЧ опухолей в стране в долгосрочной перспективе необходимо вакцинировать представителей обоих полов в возрасте от 12 до 17 лет (включительно).

Завадска подчеркнула, что каждый непривитый мальчик сегодня, а тем более в долгосрочной перспективе, означает увеличение расходов в здравоохранении в последующие годы.

Чтобы привлечь внимание нового правительства к ситуации в области вакцинации против ВПЧ, ГСИ планирует встретиться с министром здравоохранения Лигой Меньгелсоне, обратиться в комиссию Сейма по социальным и трудовым вопросам, а также к премьер-министру Кришьянису Кариньшу.