Совет по конкуренции расследует создание возможного картеля дорожных строителей

У Совета по конкуренции есть подозрения, что картель был создан и среди крупнейших дорожных строителей. Этим летом на пяти предприятиях прошли обыски, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

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С санкции, выданной 9 июня Cудом Видземского предместья, обыски прошли на предприятиях: AS "A.C.B", SIA "Binders", AS "Ceļu pārvalde", SIA "Strabag" и SIA "Saldus ceļinieks".

В решение суда указано, что дорожные строители возможно обменивались коммерческой информацией и договорились об условиях участия в конкурсах, проводимых предприятием Latvijas valsts ceļi и Департаментом сообщения Рижской думы. При этом срок, когда мог иметь место сговор, не указывается. В решении упомянуты еще две компании, связанные с дорожным строительством - входящее в группу "A.C.B." предприятие "8 CBR" и принадлежащая финам "YIT Infra Latvija". Все семеро по обороту входят в десятку крупнейших компаний по строительству дорог и мостов.

По подсчетам передачи "Nekā personīga", возможно, участники картеля в течение последних шести лет участвовали в публичных закупках на общую сумму 2 367 878 466 евро.

Самый крупный тендер, объявленный Latvijas valsts ceļi - автодорога Рига-Сигулда-граница Эстонии. Победили компании "A.C.B" и "Binders", общая сумма проекта составила 38 евро.

По мнению передачи, сомнительным выглядит и конкурс Департамента сообщения Рижской думы о строительстве путепровода через железнодорожные пути Рига-Скулте с подъездными дорогами. Заявки на участие подали всего два претендента и победило объединение, в котором был также "Binders", а второму участнику - объединению с "A.C.B." было отказано, так как забыли присоединить техническую спецификацию. Сумма договора составила 35 млн евро.

Председатель Совета по конкуренции Юрис Гайкис от комментариев воздержался. "Если мы заявим, что начали одно или другое расследование, это может привести к слишком большим убыткам", - отметил он.