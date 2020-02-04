Совет по кризисному управлению о коронавирусе: Латвия к больным готова, мойте руки

Причин для паники по поводу возможного распространения в Латвии коронавируса нет, кроме того, все ответственные службы готовы к тому, что он может появиться в стране, заявили участники состоявшегося во вторник под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша заседания совета по кризисному управлению.

Премьер после заседания отметил, что в настоящее время в Латвии не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом, а ответственные службы регулярно обмениваются информацией и готовы к любым мерам, если такие случаи будут. "Единственное, что могу посоветовать, — мойте руки", — добавил Кариньш.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле призвала латвийцев искать информацию о коронавирусе в достоверных источниках, например, на сайтах Минздрава, Национальной службы здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), где размещается вся актуальная информация о том, как действовать медикам и населению.

"Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что ограничения на путешествия и торговлю пока не введены. Для паники нет оснований. Тем не менее людям рекомендуется соблюдать личную гигиену и консультироваться с семейными врачами", — сказала министр.

Она отметила, что СМИ не стоило бы ради кликов тиражировать в заголовках слово "смертельный". "Что угодно может быть смертельным. Даже карандаш на столе", — подчеркнула министр.

Представитель ЦПКЗ Юрий Перевощиков отметил, что, хотя коронавирус зарегистрирован в 25 странах, только в одной стране наблюдается его устойчивая циркуляция. "Ни одного случая заболевания коронавирусом в Латвии не выявлено", — заверил он.

Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс сообщил, что пограничная служба предпринимает все необходимые меры в связи с возможным проникновением коронавируса в Латвию. Он призвал людей, которые прилетают в аэропорт, сотрудничать с представителями пограничной службы. "Все делается во имя общественного здоровья, поэтому призываем людей не избегать проверок, а приходить самим. В свою очередь у самих пограничников имеются все необходимые средства защиты, чтобы избежать заражения вирусом, а также все необходимое, чтобы по возможности изолировать инфицированных людей", — сказал он.