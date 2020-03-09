Совет по кризисному управлению советует оценить необходимость организации массовых мероприятий

Из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19 в Европе, организаторов массовых мероприятий и владельцев мест для массовых собраний призывают оценить необходимость таких мероприятий и эпидемиологические риски для участников, сообщает агентство LETA.

Организаторы на этот счет могут проконсультироваться с Центром по профилактике и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Если всё же мероприятие будет проведено, организаторы и владельцы мест должны запросить персональные данные и контактную информацию участников, чтобы в случае чего передать её эпидемиологам.

Помимо прочего, Совет по кризисному управлению поддержал предложение министра здравоохранения Илзе Винькеле призвать туроператоров перенести даты поездок в регионы распространения вируса.

В свою очередь, Министерство образования призывает обеспечить сбор информации о том, где дети проводят весенние каникулы.

Совет также дал больницам задание обобщить информацию о медицинских услугах, предоставленных пациентам больным или с подозрением на COVID-19. Медучреждения не должны брать пациентские взносы за диагностику и лечение COVID-19. Все затраты на лечение больных COVID-19 будут покрыты из средств на непредвиденные расходы.

ЦПКЗ тем временем должен дать Центральной избирательной комиссии информацию по поводу эпидемиологических рисков на внеочередных выборах в Рижскую думу, а также рекомендации.

Что касается людей, находящихся под карантином, то Минздрав и Министерство охраны среды и регионального развития должны решить, как обеспечить едой и продуктами первой необходимости людей, оказавшихся под карантином, но неспособных о себе позаботится.

Как уже сообщалось, в Латвии более 160 человек находятся под карантином из-за COVID-19. 9 марта были подтверждены шесть новых случаев заболевания. На данный момент у всех пациентов болезнь протекает в легкой форме.