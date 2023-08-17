Совет по нацбезопасности: карательная политика в условиях гибридной войны должна быть строгой
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Политика наказний в условиях гибридной войны должна быть строгой и препятствовать повторному совершению преступлений. Это также продемонстрирует готовность страны реагировать на угрозу, заключил Совет по национальной безопасности по итогам заседания в четверг, 17 августа.

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Совет оценил отчеты генерального прокурора, председателя Верховного суда, начальников Государственной службы погранохраны и Госполиции о политике наказаний за преступлениях против нацбезопасности, личной безопасности, преступлений на почве ненависти и незаконного пересечения границы. Стороны сошлись во мнении, что политика наказаний должна быть "соразмерной" и "достигать своих целей".

Участники заседания также заслушали отчеты ответственных служб о текущей ситуации на восточной границе. В совете отметили, что меры по охране границ, в том числе вопросы закрытия границы, должны быть тесно скоординированы с Польшей и остальными странами Балтии.

Уже сообщалось, что страны Латвия, Литва и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью — этот вопрос планируется согласовать еще в этом месяце.

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