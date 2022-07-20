Совет ректоров: для беспокойства по поводу снижения числа абитуриентов нет оснований

Беспокоиться о снижении количества поступающих в этом году нет оснований, так как по данным Единой системы приема количество заявлений сократилось с 10 182 до 10 148 по сравнению с предыдущим годом, т.е. на 34 заявления, или примерно 0,3%, сообщил генеральный секретарь Совета ректоров Янис Бернатс.

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Он пояснил, что при сравнении этих данных, например, в разрезе пяти лет количество заявлений на один прием даже увеличилось. Бернатс также подчеркнул, что при оценке количества поступавших в предыдущие два года нужно учитывать и ожидание осенних вспышек Covid-19 с потенциальными ограничениями на передвижение и очные мероприятия, которое могло повлиять на выбор молодежи — где и стоит ли учиться.

"Следует подчеркнуть и то, что единая система приема на портале latvija.lv не является всеобъемлющей. Она не учитывает прием в магистратуру и докторантуру и не содержит данных об абитуриентах из зарубежных стран. Не все вузы включены в эту систему. Некоторые организуют прием самостоятельно, в том числе путем проведения различных вступительных экзаменов. Кроме того, еще продолжается прием документов на несколько образовательных программ. Истинная картина станет очевидна осенью, когда буду обработаны и опубликованы данные о количестве студентов в латвийских вузах", — указал Бернатс.

Представитель Совета ректоров заявил, что согласно ежегодным данным мониторинга выпускников, проводимого Министерством образования и науки, высшее образование дает возможность трудоустройства по более высококвалифицированным профессиям с более высокой оплатой труда.

Как сообщалось, в этом году 10 148 абитуриентов подали заявки на обучение в один из 12 вузов, включенных в единую систему приема, из них 9434 заявки подтверждены.