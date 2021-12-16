Совет RNP: нужно прекратить спекуляции о будущем предприятия
Foto: LETA

Видение будущего RNP нужно закрепить в документах муниципального планирования — и исключить риск коррупции, заявил совет Rīgas Namu Pārvaldnieks (RNP). Это реакция совета на информацию о том, что RNP или находящиеся в его управлении жилые дома могут передать заинтересованным компаниям.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Переход RNP под контроль крупной управляющей компании, привел бы к возникновению несоразмерно большой компании по управлению домами", — заявил председатель совета RNP Айнарс Озолс.

Он добавил, что RNP должен достичь такого уровня развития, чтобы котироваться на бирже: "Так как RNP принадлежит самоуправлению, а фактически жителям, выход на биржу позволит клиентам RNP приобретать акции и еще более активно участвовать в управлении своими активами".

Председатель правления RNP Роналдс Нейманис считает, что многочисленные попытки добиться раздела RNP говорят о том, что предприятие все делает правильно: "Частные управляющие не могут смириться с "уходом" зданий. Чтобы помешать RNP предоставлять качественные услуги своим клиентам, они прибегают к запугиванию и публичной клевете в отношении должностных лиц RNP, привлекают полицию и пытаются саботировать закупки — но переманить дома им так и не удалось", — заявил Нейманис.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим