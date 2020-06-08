Совет юстиции выдвинул на должность генерального прокурора судью Юриса Стуканса

Совет юстиции сегодня выдвинул на должность генерального прокурора председателя судебной коллегии уголовных дел Рижского окружного суда Юриса Стуканса.

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Теперь решение по кандидатуре Стуканса должен будет принять Сейм.

После голосования Совета юстиции Стуканс заявил, что от него можно ожидать только одного — обеспечения законности в Латвии. "Другой цели у меня нет", — подчеркнул судья.

Родившийся в 1972 году Стуканс сам является членом Совета юстиции, однако он в сегодняшнем голосовании участия не принимал.

Стуканс ранее работал в информационном центре Министерства внутренних дел, а также в департаменте публичного права Министерства юстиции.

Кроме того, он был судьей Рижского городского суда Северного района и заместителем председателя этого суда. Также Стуканс ранее был и.о. председателя Рижского окружного суда.

В прошлом году Стуканс задекларировал доходы в размере 51 856 евро, большую часть из которых составляла зарплата за работу в суде.

Его долговые обязательства составили 83 300 евро, а накопления в банке — 23 223 евро.

Как сообщалось, на должность генпрокурора претендовали старший прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Арминс Мейстерс, прокурор отдела по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Юрис Юрисс, прокурор отдела персонала и профессионального роста Генеральной прокуратуры Янис Илстерис, старший прокурор отдела рассматриваемых в судах уголовных дел Генеральной прокуратуры Ален Мицкевич, прокурор департамента защиты лиц и государства Генеральной прокуратуры Увис Козловскис, председатель судебной коллегии уголовных дел Рижского окружного суда Юрис Стуканс, бывший председатель Конституционного суда, депутат 12-го Сейма Гунар Кутрис и адвокат, бывший прокурор Алдис Пундурс.

Полномочия нынешнего генпрокурора Эрика Калнмейерса истекают 11 июля.