Советником Ринкевича по национальной безопасности будет Айвар Пуриньш
Foto: Valsts nekustamie īpašumi

Советником новоизбранного президента Эдгара Ринкевича по вопросам национальной безопасности будет советник по вопросам обороны в представительстве Латвии в НАТО Айвар Пуриньш, говорится в сообщении Ринкевича в Twitter.

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Учитывая тот факт, что Пуриньшу необходимо закончить начатые дела и переехать из Брюсселя в Ригу, он приступит к работе в августе.

Как сообщалось, Ринкевич решил возложить обязанности руководителя бюро президента на бывшего парламентского секретаря Министерства иностранных дел Гунду Рейре, а советником нового президента по вопросам коммуникации станет Мартиньш Дрегерис, который и в настоящее время является советником Ринкевича.

Срок полномочий Ринкевича начнется 8 июля.

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