Советником Ринкевича по научным вопросам будет Торимс, а по экономическим — Швилпе
Foto: LETA

Внештатным советником новоизбранного президента Эдгара Ринкевича по вопросам науки будет профессор Том Торимс, а по вопросам экономики — экономический советник представительства Европейской комиссии в Латвии Ирена Эмилия Швилпе.

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В микроблоге Twitter Ринкевич поблагодарил Торимса, который выполнял обязанности советника министра иностранных дел. Новоизбранный президент выразил удовлетворение тем, что сотрудничество продолжится в новой форме.

Говоря о Швилпе, Ринкевич отметил, что ее опыт работы в Банке Латвии, Министерстве финансов и в качестве экономического советника представительства Еврокомиссии в Латвии внесет весомый вклад в работу Рижского замка.

Торимс — доктор технических наук, профессор кафедры машиностроения и мехатроники факультета машиностроения, транспорта и аэронавтики Рижского технического университета.

Он также является научным сотрудником Европейского агентства ядерных исследований, представителем Латвии в Европейском агентстве ядерных исследований. Тема научных исследований Торимса охватывает технологии производства, применение ускорителей частиц в промышленности. В 2021 году награжден орденом Трех Звезд.

Швилпе получила степень магистра в Латвийском университете, работала старшим экспертом в Министерстве финансов и была экономистом в Банке Латвии.

Как сообщалось, 31 мая Сейм избрал Ринкевича президентом государства. Он вступит в должность 8 июля.

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