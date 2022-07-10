Советы эксперта: что делать, если телефон упал в воду или в песок

Лето в самом разгаре, поэтому необходимо заботиться не только о том, чтобы телефон не перегревался, но и о том, чтобы в него не попадала вода или песок. Ниже - несколько советов от руководителя технического сервиса "Tele2" Гинтса Пейчса о том, как безопасно пользоваться телефоном на пляже.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Прочность телефона

"Чтобы понять, насколько устойчив к влиянию окружающей среды ваш мобильный телефон, стоит взглянуть на его рейтинг IP. Звучит сложно, но это не так", - говорит глава техсервиса "Tele2".

Первая цифра рейтинга IP, которая находится в диапазоне от 1 до 6, указывает, сколько различных мелких частиц, таких как песок и пыль, могут попасть в устройство. Второе число рейтинга IP, которое находится в диапазоне от 1 до 8, показывает, насколько влагостойкий телефон.

Например, цифра 1 означает, что телефон устойчив к попаданию капель воды. В свою очередь 7 означает, что устройство может находиться под водой 30 минут на глубине 15 – 100 см, а 8 — устройство выдерживает любое погружение на глубину более 1 метра. Например, iPhone 13 и Samsung Galaxy 20 имеют рейтинг IP 68.

"Вы можете найти информацию о рейтинге IP телефона в руководстве пользователя, на сайте производителя устройства или посетив сайт "GSM Arena" и введя название своего телефона в поисковой строке — рейтинг IP вы найдете в разделе "Body", - поясняет Гинтс Пейчс.

Влага — один из злейших врагов

"Хотя большинство новых моделей смартфонов водостойкие и, в зависимости от производителя, могут какое-то время оставаться под водой, экспериментировать с этим не стоит. Для некоторых устройств контакт с водой может привести к необратимому повреждению.

Капли воды через разъемы могут быстро попасть в устройство и повредить его внутренние детали, разъемы для зарядки и наушников или микрофон телефона. Кроме того, следует помнить, что соленая вода оказывает на устройство более негативное воздействие, чем пресная", - предупреждает эксперт.

Как защитить телефон от воды?

Используйте водонепроницаемый, жесткий, прозрачный пластиковый чехол, который можно плотно закрыть. С этим чехлом вы можете продолжать пользоваться устройством, повесить его на шею, положить в рюкзак или карман. Если вы часто проводите лето на лодках или рыбалке, вам не обойтись без этого телефонного аксессуара, советует Пейчс.

Но если ваш телефон все же погрузился в воду, то не пытайтесь сразу проверить какие-либо его функции. Важно выключить телефон, протереть его сухой тканью и дать ему высохнуть на бумажном полотенце. Ни в коем случае нельзя сушить мокрое устройство потоком горячего воздуха, так как это может привести к повреждению микросхем телефона.

Не следует и заряжать телефон. Лучше всего отнести телефон в сервисный центр, авторизованный производителем, и доверить его включение мастерам.

Песок как наждачная бумага

Важно помнить: даже самый мелкий песок в гаджете может быть столь же опасен, как и наждачная бумага — он может поцарапать экран, заднюю часть корпуса и объектив камеры.

"Хотя вы не сразу заметите эти царапины, они могут снизить ударопрочность экрана. Также в мельчайшие щели попадают мелкие частицы песка, что может негативно сказаться на работе микрофона, динамика, наушников или разъемов для зарядки", - говорит эксперт из техсервиса "Tele2".

Как защитить телефон от песка?

Обязательно нанесите на телефон защитную пленку или качественное защитное стекло, которое служит и дополнительной защитой от появления трещин на экране. Выбирайте закрытый чехол для телефона без отверстий для кнопок и гнезда для зарядного устройства.

Если у вас нет специального защитного чехла, используйте закрывающийся пластиковый пищевой пакет. Не пользуйтесь телефоном, если руки запачканы песком, и не кладите телефон вместе с другими пляжными принадлежностями, например, полотенцами с песком, советует Гинтс Пейчс.

Что делать, если телефон упал в песок?

Если песок попал, например, в гнездо зарядного устройства и динамик, можно продуть эти места воздухом или очистить мягкой щеткой. А безопаснее всего обратиться к специалисту по обслуживанию телефонов, чтобы они почистил телефон, так как оставшийся песок может серьезно повредить телефону.