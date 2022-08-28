Советы эксперта: как выбрать свой первый автомобиль, и не купить "кота в мешке"

Сдав на права, начинающий водитель становится перед выбором — какой автомобиль предпочесть и чем руководствоваться, выбирая свое первое транспортное средство? Поскольку опыта еще нет, глаза буквально разбегаются.

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"Выбирая свою первую машину, следует предпочесть автомобиль с небольшими габаритами, низким расходом топлива, невысокой ценой и улучшенным техническим оснащением, — поясняет Янис Виндедзис, руководитель отдела продаж крупнейшего в Балтии торговца подержанными автомобилями Longo Latvia.

Ниже - несколько рекомендаций, которые облегчат выбор первой машины.

Какую модель кузова предпочесть?

"Начинающие автолюбители в первое время испытывают проблемы с ощущением габаритов автомобиля. Новичку следует приобретать автомобиль, в котором ему комфортно за рулем, и не рекомендуется в качестве первого авто выбирать, например, большие внедорожники, длинные пикапы, а также спорткары и родстеры", — поясняет эксперт.

Он добавляет, что в идеале первый автомобиль должен иметь хороший обзор и компактные габариты, таким образом, предпочтение следует отдать либо небольшому седану, либо кроссоверу.

Какой привод выбрать?

Современные машины сконструированы так, что любой привод надежен, поэтому, популярное ранее мнение, что водителям-новичкам следует выбирать машину с передним приводом, больше не актуально. Однако тем, кто живет за городом, стоит присмотреться к автомобилям с полным приводом, поскольку на них проще перемещаться по дорогам разного типа и качества.

Механика или автомат?

Механическая коробка передач дешевле, надежнее и проще в обслуживании. С ней расход топлива автомобиля будет чуть ниже. Но с механической коробкой передач новичку придется учиться плавно трогаться с места, что может отвлекать начинающего водителя от дороги, а значит в городе любая поездка обернется для него стрессом.

"Важно также, какие права получил автоводитель. С 2011 года в Латвии можно получить права, позволяющие ездить только на автоматической коробке передач, чтобы облегчить себе передвижение. Часть молодых водителей отдают предпочтение именно этому варианту, кроме того, некоторые любители механической коробки передач становятся фанатами "автомата" после первой же поездке на нем, а кто-то выбирает машину-автомат, поскольку в его семье была такая. Обычно, попробовав один раз езду по городу на коробке-автомат, большинство водителей соглашаются, что это очень удобно", — добавляет Виндедзис.

Но нужно признать, что автоматическая коробка передач дороже в обслуживании и, в случае поломки, будут нужны большие вложения. Кроме того, автомат потребляет немного больше топлива, чем механическая коробка передач. Зато он позволяет сконцентрироваться на дороге и не думать об аккуратном начале езды.

Бензин, дизель или электромобиль?

Бензиновые машины более чувствительны в управлении, что по первости может быть не очень удобно для водителей с небольшим опытом.

"Также важно понимать, сколько примерно вы будете проезжать на своем автомобиле, и где. Если планируете проезжать порядка 15 000 км и больше, стоит отдать предпочтение дизельному двигателю, а если меньше 15 000 км в год и будете передвигаться в основном по городу, то отдайте предпочтение бензину. Что касается электромобилей — это мог бы быть хороший вариант, но нужно оценить удобство логистики для подзарядки автомобиля, а также финансовую сторону вопроса. Новый автомобиль сейчас можно приобрести с государственной субсидией, но это недешевая покупка, а подержанных электромобилей на рынке сейчас очень мало, — поясняет Янис Виндедзис.

Где искать надежный автомобиль?

Определившись с несколькими марками автомобилей, которые по описанным выше параметрам кажутся наиболее подходящими, следует проверить их рейтинг EURO NCAP, который позволяет идентифицировать наиболее безопасные марки.

"Конечно, одно дело — понять, какая марка и модель автомобиля больше подходит, и совсем другое — выбрать достойное транспортное средство, которое не подведет и не сломается в первый же месяц. Выбирая себе машину, особенно первую, лучше всего взять с собой сведущего друга, а если такого нет — обратиться к экспертам, которые помогут подобрать лучший вариант, исходя из потребностей и возможностей покупателя", - поясняет эксперт.

"Также я рекомендую выбирать такого поставщика, который дает гарантию на автомобиль, чтобы не пришлось из своего кошелька платить за ремонты. Например, все машины, которые предлагает Longo, можно взять на тест-драйв, чтобы понять, подходит ли она вам. Автомобили можно проверить в любом сервисе или взять мастера с собой. Кроме того, дается гарантия 2 месяца или 3000 км пробега. Покупая автомобиль у частного лица, никаких гарантий на него, конечно, не дается", — добавляет Виндедзис.