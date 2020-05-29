Союз "Прогрессивных" и "Развитие/За!" может распасться: поспорили из-за Бондарса и здания СГБ

Партия "Прогрессивные" проведет внутренний опрос, чтобы выяснить, выступать ли единым списком с объединением "Развитие/За!" на выборы в Рижскую думу, как планировалось ранее. Об этом Latvijas Avīze рассказал глава рижского отделения "Прогрессивных" Мартиньш Коссович.

"Развитие/За!" и "Прогрессивные" были первыми, кто сообщил об общем старте на выборах в Рижскую думу. Однако события с Мартиньшем Бондарсом ("Развитие/За!") и с тем, что его партия считает, что он должен сохранить должность после решения суда взыскать с него 15 миллионов евро по делу Latvijas Krājbankas, пошатнули уверенность "Прогрессивных".

По словам Коссовича, их не устраивает то, что Бондарс остается на должности, но они не могут повлиять на решение "Развитие/За!". По его мнению, это бросает тень на весь общий список кандидатов.

Сопредседатель "Развития/За" и лидер движения "За!" Даниэл Павлютс заявил, что позиция "Прогрессивных" совпадает с позицией "За!", и в правлении "Развития/За!" тоже была дискуссия насчет Бондарса.

Еще один вопрос, по которым разошлись позиции партий — судьба бывшего велотрека "Марс", где собираются строить здание Службы Госбезопасности (СГБ). "Развитие/За" считает, что строительство нельзя откладывать, потому что это вопрос национальной безопасности. А сопредседатель "Прогрессивных" — экоактивист Эдмунд Цепуритис. Он и Селина Ванцане, которая тоже должна быть в объединенном списке на выборы в Рижскую думу, в четверг участвовали в акции протеста против строительства здания СГБ.

В общий список двух партий входят 63 человека. 18 из них — члены партии "Прогрессивные", 18 — члены движения "За!", 18 — члены "Развитие Латвии", два члена партии "Рост" (Izaugsme) и несколько независимых кандидатов.