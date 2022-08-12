Союз самоуправлений: муниципалитетам будет непросто обеспечить доступность господдержки в отопительный сезон

Самоуправлениям будет непросто обеспечить доступность предлагаемой государством энергетической поддержки, признала на пресс-конференции советник Латвийского союза самоуправлений по вопросам здравоохранения и социальной защиты Илзе Рудзите.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Говоря о жилищных пособиях, она пояснила, что поддержку можно получить, обратившись в муниципальную социальную службу.

"Следует учитывать, что социальные службы сейчас активно задействованы в оказании поддержки мирным жителям Украины. Нужно посмотреть, как обеспечить активную поддержку с помощью жилищных пособий", — пояснила Рудзите.

Заявления в соцслужбе должны быть рассмотрены в течение 40 дней, и Рудзите надеется, что за это время службы справятся. В то же время она призывает считаться с с тем, что на рассмотрение может понадобиться больше времени.

"Коллеги упомянули, что самоуправления могут взять на работу новых сотрудников", — пояснила Рудзите.

Около 230 000 домохозяйств могут получить горизонтальные виды поддержки для компенсации платы за теплоэнергию. Рудзите указала, что домохозяйства смогут обращаться за помощью несколько раз.

Поддержка предоставляется в течение 30 рабочих дней. "Оценив потенциал самоуправлений, перед муниципалитетами стоит задача поиска того, что обеспечит доступность поддержки, например, это могут быть центры обслуживания клиентов, волостные управления или дополнительные сотрудники. Жителям нужно следить за информацией на сайтах муниципалитетов", — отметила Рудзите.

Она добавила, что удобнее было бы подать заявление в электронном виде. "Возможную поддержку тем, у кого нет цифровых навыков, могли бы оказывать сотрудники библиотек, которые уже сейчас помогают жителям. Решения в каждом самоуправлении будут отличаться", — считает Рудзите.

Ранее сообщалось, что в четверг Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону, предусматривающие ряд мер, направленных на частичное покрытие роста расходов на теплоснабжение и отопление для домохозяйств.