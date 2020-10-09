Союз самоуправлений подпишет протокол соглашения и разногласий с правительством
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Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) подпишет протокол соглашения и разногласий с правительством на 2021 год, заявил на внеочередном заседании правительства в пятницу глава ЛСС Гинтс Каминскис.

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В среду ЛСС и правительство не достигли договоренности по этому документу, однако состоялось внеочередное заседание правления ЛСС, на котором члены союза предоставили Каминскису полномочия на подписание протокола.

В пятницу на внеочередном заседании правительства был поддержан уточненный проект протокола соглашения и разногласий ЛСС с правительством, который предусматривает, что в следующем году софинансирование самоуправлений на строительство детских садов составит 10% от общей суммы проекта. Ранее предусматривалось, что это будет 15%.

Протокол предусматривает, что с 2021 по 2023 год самоуправления могут взять кредиты на инвестиционные проекты в размере 268 млн евро, что на 150 млн евро больше, чем планировалось ранее.

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LETA

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LETA
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