Союз самоуправлений: смена министра может негативно отразиться на территориальной реформе

Смена министра, ответственного за развитие регионов, может отрицательно повлиять на ход административно-территориальной реформы (АТР), заявил председатель Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Гинтс Каминскис, комментируя отставку министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце.

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Над АТР нужно еще работать и принимать ряд нормативных актов, и смена министра может повлиять на их качество.

По мнению Каминскиса, новому министру будет нелегко, и ему придется работать с первого дня. Глава ЛСС охотно встретился бы с новым министром еще до его утверждения, чтобы обменяться мнениями.

Говоря о причинах отставки Пуце, Каминскис высказал мнение, что подобные ситуации создают отрицательное впечатление о государственном управлении на самом высоком уровне.

Как сообщалось, на этой неделе Пуце решил уйти с должности из-за скандала с пропуском на автостоянку для депутатов Рижской думы.