Союз "зеленых" и крестьян может выдвинуть своего кандидата в президенты

Оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) еще продолжает обсуждать, выдвигать ли своего кандидата в президенты, признал в разговоре с агентством LETA председатель парламентской фракции этой политической силы Виктор Валайнис.

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Ясность в этот вопрос может быть внесена в середине недели, указал политик.

По словам Валайниса, на выборах президента у СЗК будет общая позиция.

Отвечая на вопрос, как проголосуют депутаты от СЗК, если в финальном туре выборов останутся два кандидата — действующий президент Эгилс Левитс и предприниматель Улдис Пиленс, выдвинутый "Объединенным списком" — Валайнис ответил, что Левитс голоса СЗК не получит.

На позицию СЗК в отношении Пиленса повлияет то, выдвинет ли политическая сила своего кандидата. Депутаты Сейма от СЗК также намерены встретиться с Пиленсом после его официального выдвижения, сказал Валайнис.

Улдис Пиленс первым заявил о своем стремлении баллотироваться на пост президента. Помимо коалиционного "Объединенного списка", свою поддержку ему выразил ряд оппозиционных политиков, однако стабильное большинство голосов на выборах Пиленсу на данном этапе не обеспечено.

Позже Левитс также заявил, что готов баллотироваться на второй срок в качестве первого лица страны. Левитсу обещают поддержку Национальное объединение и "Новое Единство", суммарно у этих партий только 39 из 100 мандатов депутатов Сейма.

Оппозиционные "Прогрессивные" анонсировали, что назовут своего кандидата в президенты в четверг, 11 мая.

Депутаты парламента могут официально выдвинуть кандидата в президенты, предоставив соответствующие документы в президиум Сейма, на этой неделе — с 9-го по 13-е мая. Выборы президента в Сейме состоятся 31 мая.