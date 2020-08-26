Союз "зеленых" и крестьян остался без приглашения на дебаты на LTV и будет судиться
Foto: LETA

Союз "зеленых" и крестьян подал в суд на Латвийское телевидение за то, что его не пригласили на дебаты перед выборами в Рижскую думу.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На дебаты 28 августа приглашались представители партий, рейтинг которых на 24 августа превышал 4%. И хотя рейтинг СЗК, по разным данным, сейчас от 6 до 7,8%, телеканал сообщил партии, что Виктор Валайнис, возглавляющий список партии, в дебатах участвовать не будет.

Таким образом, как считает СЗК, партии не дается равная возможность с другими партиями и ограничивается ее возможности обратиться к обществу. Действие телеканала партия считает недемократичными и неприемлемыми.

Директор программ LTV Рита Рудуша признала в разговоре с агентством LETA, что с телеканала звонили СЗК и сообщили о том, что они не были приглашены — однако это, по ее словам, была ошибка коммуникации. Пока что телеканал не проинформировал партии об участии в дебатах официально. Пока что обрабатываются данные опросов избирателей, обработка данных завершится в среду, и тогда участникам дебатов будут отправлены официальные письма.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

СЗК
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться