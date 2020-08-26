Союз "зеленых" и крестьян остался без приглашения на дебаты на LTV и будет судиться

Союз "зеленых" и крестьян подал в суд на Латвийское телевидение за то, что его не пригласили на дебаты перед выборами в Рижскую думу.

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На дебаты 28 августа приглашались представители партий, рейтинг которых на 24 августа превышал 4%. И хотя рейтинг СЗК, по разным данным, сейчас от 6 до 7,8%, телеканал сообщил партии, что Виктор Валайнис, возглавляющий список партии, в дебатах участвовать не будет.

Таким образом, как считает СЗК, партии не дается равная возможность с другими партиями и ограничивается ее возможности обратиться к обществу. Действие телеканала партия считает недемократичными и неприемлемыми.

Директор программ LTV Рита Рудуша признала в разговоре с агентством LETA, что с телеканала звонили СЗК и сообщили о том, что они не были приглашены — однако это, по ее словам, была ошибка коммуникации. Пока что телеканал не проинформировал партии об участии в дебатах официально. Пока что обрабатываются данные опросов избирателей, обработка данных завершится в среду, и тогда участникам дебатов будут отправлены официальные письма.