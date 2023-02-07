Союз "зеленых" и крестьян выдвинет своего кандидата на пост президента Латвии

Фракция Союза "зеленых" и крестьян (ZZS) планирует выдвинуть своего кандидата на пост президента Латвии. Об этом в интервью программе Rīta panorāma сообщил глава парламентской фракции ZZS Улдис Аугулис.

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Это значит, что "крестьяне" не поддержат кандидатуру Эгилса Левитса, выдвигаемого на второй срок.

"Мы не поддерживали Левитса и на прошлых выборах. Сейчас мы ведем дискуссию о кандидате. Скорей всего, выдвинем своего. К маю мы сформулируем свое мнение", — подчеркнул Аугулис.

При этом он не сказал, сколько кандидатур на пост главы государства обсуждается политиками ZZS.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил поддержку Левитсу и заявил, что он поддержит его кандидатуру.