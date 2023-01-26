"Создали русский эмиграционный центр". Депутат Сейма назвал ошибкой решение МИДа пустить в Латвию российские СМИ

Министерство иностранных дел (МИД) совершило ошибку, пустив в Латвию нераскрытое количество российских СМИ, которые создают здесь своеобразный русский эмиграционный центр, заявил депутат Эдвинс Шноре (Национальное объединение, НО) в четверг, 26 января на ежегодных внешнеполитических дебатах в Сейме.

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Он выступил от имени фракции Нацблока, подчеркнув, что внешнюю политику Латвии за прошедший год следует оценивать как адекватную международной ситуации, в которой оказался мир после российского вторжения в Украину.

"Российская агрессия и геноцид, развернутый на Украине, наконец-то открыли глаза всем, кто до этого не понимал или делал вид, что не понимает, что такое Россия на самом деле и кто такой Путин. Мы обсуждали эти вещи в этом зале в рамках внешнеполитических дебатов с 2011 года. И с первых дней НО подчеркивало, что Россия является потенциальным агрессором с империалистическими целями, в том числе и в отношении Латвии", — заявил депутат.

При этом он обратил внимание на улучшения во внешней политике, упомянув в первую очередь "так называемую демократическую оппозицию России". "Не стоит обольщаться тем, что все, кто против Путина — друзья Латвии. Поддержка империалистических идей среди россиян, к сожалению, намного шире и глубже. Нет никаких признаков того, что число сторонников великорусского шовинизма сокращается", — заключил Шноре.

Он также указал на недавний "скандал" с российским независимым телеканалом "Дождь", который, по мнению депутата, наглядно показал, что идеи российского империализма имеют поклонников среди так называемой демократической оппозиции, позволяя увидеть "во всей красе" отношение российских демократов к решению Латвии.

"Мы считаем, что было большой ошибкой пустить в Латвию под эгидой МИДа нераскрытое количество российских СМИ и в обход правительства создать здесь какой-то русский эмиграционный центр, который заложил бы в будущем основы для новой России. Создателям новой России в Риге не потребовалось много времени, чтобы начать заботиться о русском языке и памятниках освободителям", — сказал Шноре и подчеркнул, что Латвия не является и не может быть маленькой Россией.

Депутат упомянул так называемую пятую колонну, а также "неперенесенное заболевание". Он пояснил, что огромное количество поддерживающих РФ жителей Латвии есть и всегда было реальной угрозой безопасности Латвии. По его мнению, обязанность МИД — предложить решение этой проблемы.

В конце Шноре процитировал слова своего однопартийца Имантса Парадниекса, сказанные 12 лет назад, о необходимости выполнения декларации Сейма 2005 года об осуждении тоталитарного режима СССР, в которой говорится, что Кабинет министров должен обеспечить поддержку тех, кто хочет эмигрировать на свою этническую родину. "Рано или поздно, коллеги, мы придем к этому вопросу, как мы все пришли к реализации других настроек НС, которые до недавнего времени многим здесь казались полным табу, так что будем работать вместе, и я уверен что у нас все получится", — отметил Шноре.