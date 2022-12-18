Создана четвертая зона отдыха в Дарзини - около острова Зирню

В Риге в конце ноября было завершено создание новой зоны отдыха - в микрорайоне Дарзини, около Даугавы и острова Зирню. Эта зона отдыха является последним этапом проекта "Четыре зоны отдыха в Даугавмале и Дарзини", который был представлен на конкурсе и поддержан рижанами.

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Новая зона отдыха находится возле острова Зирню и моста через шлюзы, где 15-я линия Дарзиню достигает Даугавы. Этот участок благоустроили, установили лестницу с перилами и гравийным пандусом, кабинки для переодевания, скамейки, лежаки и помещение для велосипедов.

Это одна из четырех зон отдыха в Даугавмале, созданных в результате проекта. Ассоциация представила проект на первый бюджетный конкурс в 2019 году. Он получил 1185 голосов населения.

Первые две зоны отдыха — на улице Даугавмалас возле 1-й линии Дарзиню (около улицы Плостниеку) и на улице Даугавмалас возле 21-й линии Дарзиню — были оборудованы в 2020 году. Были установлены новые шезлонги, скамейки и кабинка для переодевания, лестницы.

В конце сентября 2022 года было завершено строительство третьей зоны отдыха на улице Яньогу 48. Здесь соорудили смотровую площадку, три скамейки, новую лестницу с металлическими перилами, кабинку для переодевания и информационный стенд.

Ассоциация представила проект на первый бюджетный конкурс в 2019 году. Он получил 1185 голосов жителей. О реализации проекта говорит Агита Висмане-Битмане, руководитель ассоциации жителей рижского микрорайона Дарзини: "С помощью этого проекта мы хотели создать место, где жители Дарзини могли бы отдохнуть. Дарзини находится в очень красивом месте недалеко от Даугавы, но до сих пор тут не было мест для отдыха у воды, а набережная была неухоженной и заросшей. Так как микрорайон вытянут вдоль реки, мы запланировали четыре места с максимальной доступностью для всех жителей микрорайона".

Общая стоимость четырех проектов в Дарзини составляет 118 244 евро.

Всего с 2019 года рижане подали на конкурс 127 проектных заявок. Восемь проектов завершены полностью, 16 проектов находятся в различных фазах реализации.