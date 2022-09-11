Создана крупнейшая в странах Балтии программа лояльности в сфере здравоохранения

Латвия создала единую программу лояльности в сфере здравоохранения в странах Балтии. В ее реализации объединились ведущие специалисты в области здравоохранения Латвии — "Veselības centru apvienībа" (VCA), "Mēness Aptieka" и "Centrālā laboratorijа".

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Благодаря широкому спектру медицинских услуг программа лояльности в здравоохранении уже доступна в более чем 330 местах по всей Латвии.

Став участником единой программы лояльности "VESELĪBA", у каждого есть удобная возможность получать пункты и использовать их в любом из 330 филиалов трех компаний — например, накопить пункты, приобретая биологически активную добавку с витамином D в "Mēness aptiekа" и потратить их на покрытие до 50% стоимости анализов уровня витамина D в "Centrālā laboratorijа" или до 50% на консультацию врача в "Veselības centru apvienībа".

Программа "VESELĪBA" включает в себя все услуги амбулаторного цикла оказания медицинской помощи, предлагаемые этими медицинскими компаниями — услуги и аптечные товары для здоровья и профилактики, диагностики и амбулаторного лечения, а также различные реабилитационные и другие услуги по поддержке здорового образа жизни.

Стелла Лапиня, председатель правления "Veselības centru apvienība" и "Centrālā laboratorija": "Уважая доверие наших клиентов, мы рады, что вместе с партнерами можем предложить новую, более широкую программу лояльности, которая все больше приближает нас к потребностям здоровья каждого клиента. Каждый участник программы лояльности имеет уникальную возможность получить платные услуги наших специалистов, используя преимущества и особые персонализированные предложения".

Вилма Друлиене, председатель правления "Mēness aptieka": "Такое взаимное сотрудничество в рамках единой программы лояльности является основой для глубокого и всестороннего понимания потребностей наших клиентов в области здравоохранения. Теперь мы сможем предложить нашим клиентам еще более качественный сервис, ориентированный на различные специфические потребности клиента, чтобы помочь решить его проблему со здоровьем или сохранить здоровье с помощью профилактики. Таким образом, клиенты нашего самого любимого бренда в Латвии получают небывалую возможность использовать одну карту лояльности и еще более широкий выбор для своих медицинских нужд, возможность оплачивать и накапливать пункты, а также получать специальные предложения в 330 филиалах по всей Латвии".

Дейманте Есиунайте, член правления группы "Repharm": "Мы высоко ценим доверие жителей к группе наших предприятий. Это доверие помогло нам создать широкий спектр дополнительных возможностей для наших клиентов с помощью новой программы лояльности "VESELĪBA". Открывшиеся сегодня варианты индивидуального ухода и широкий спектр предлагаемых медицинских услуг подтверждают заданное нашей группой компаний будущее направление — доступные высококачественные медицинские услуги для всех потребностей каждого нашего клиента".

Чтобы подать заявку на участие, обменять существующие карты лояльности "Mēness Aptieka" или карты пациента VCA и перевести уже накопленные пункты, просим до конца года посетить одно из учреждений здравоохранения "Mēness Aptieka", "Centrālā laboratorija" или VCA в более чем 330 местах по всей Латвии.

Действие нынешней карты лояльности будет прекращено после конца этого года или в соответствии с дальнейшими сообщениями. Информацию об условиях и предложениях единой программы можно найти на сайте www.veselibaskarte.lv.

Деятельность предприятий была оценена путем присуждения премии Кабинета министров Латвийской Республики председателю правления Стелле Лапине за ее вклад в развитие отрасли здравоохранения.

В более чем 230 "Mēness aptiekа" в Латвии фармацевтическую помощь оказывают 750 провизоров. "Mēness aptieka" в 2022 году получила сертификат международной программы Best Places To Work ("Лучшие места для работы") за показатели благополучия сотрудников компании.

"Veselības centru apvienība" — одно из крупнейших частных предприятий здравоохранения в Латвии с филиалами в Риге, Юрмале, Лиепае, Даугавпилсе, Талсы, Бауске, Мадоне. Более 1500 сотрудников VCA оказывают услуги по 120 специальностям и направлениям обслуживания.

"Centrālā laboratorija" принимает образцы на анализ в 79 филиалах, а также образцы Covid-19 могут быть переданы в более чем 10 пунктов тестирования Covid-19 по всей Латвии. В лаборатории работает более 650 сотрудников, использующих новейшие современные технологии.

В группу компаний Repharm входят поставщики услуг в области здравоохранения, фармацевтической розничной и оптовой торговли, производства и лабораторного тестирования в Балтийском регионе. В центре внимания представляемых "Repharm" предприятий и брендов — предоставление услуг в медицинских учреждениях "Mēnes Aptieka", "Veselības centru apvienībа" и "InMedica", в филиалах "Centrālā laboratorija" и "Aprūpes birojs", в оптовой торговле "Recipe Plus", в производстве фитопрепаратов на "Rīgas farmaceitiskā fabrikа" и дочерних предприятиях указанных компаний.