Создание полевого госпиталя для пациентов с Covid-19 выглядит очень реальной перспективой, считает глава больницы Страдиня

Создание полевого госпиталя для лечения больных Covid-19 сейчас выглядит очень реалистичной перспективой, сказал председатель правления Клинической университетской больницы Пауля Страдиня Риналдс Муциньш в интервью TV3.

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По словам руководителя больницы, прошлой зимой во всех стационарах страны могли одновременно находиться до 1500 "ковидных" пациентов, сейчас эта цифра выше — от 2000 до 2500 пациентов, однако нужно искать дополнительные мощности.

Муциньш пояснил, что полевой госпиталь — это скорее не палатки в поле, а возможность перепрофилирования какой-либо больницы более низкого уровня, чтобы она могла работать только с "ковидными" пациентами. Или, например, оборудование, приспособление каких-либо помещений под нужды лечения таких больных.

Главный вызов для системы здравоохранения — это обеспечить медперсонал для ухода за пациентами, признал Муциньш.

В Клинической университетской больницы Пауля Страдиня сейчас из всех 730 коек заняты 93%. По оценке Муциньша, ситуация в больницах тяжелая вдвойне не только из-за нынешнего кризиса Covid-19, а еще и потому, что в больницы попадают пациенты, которые не получали медицинскую помощь во время предыдущей волны Covid-19. Их здоровье запущено, они стали пациентами, нуждающимися в срочной помощи.

Сегодня больница Страдиня примет решение о сокращении плановых услуг на 20-30% и дальнейших шагах по разрешению ситуации.