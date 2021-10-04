Сожжение плаката в поддержку Бректе: полиция начала уголовный процесс

Госполиция начала уголовный процесс о сожжении плаката, который был вывешен около Латвийской академии художеств (LMA) в поддержку профессора и художника Кристиана Бректе.

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Представитель Госполиции Криста Андерсоне подтвердила, что уголовный процесс начат по статье Уголовного закона о намеренной порче имущества.

Проректор академии Антра Приеде сообщила, что, скорее всего, плакат был сожжен в ночь на воскресенье, 3 октября. LMA обратилась в полицию, однако подозреваемых пока нет.

На плакате был размещены текст "Кристиан Бректе является ассоциированным профессором Латвийской академии художеств" и изображение работы художника "Lietuvēns".

Как сообщалось, в отношении Бректе начат уголовный процесс. Адвокат Виктория Яркина попросила Госполицию оценить работы художника, доступные для публичного осмотра в его соцсетях, на содержание детской порнографии. В поддержку художника выступили коллеги.

Напомним, Кристиан Бректе привлек внимание общественности после того, как его произведение Veltījums Džemmai Skulmei ("Посвящение Джемме Скулме") появилось на стене рижской 40-й школы. Это, в свою очередь, вызвало крайне негативную реакцию родителей школьников.

В ночь на 1 сентября скандальную работу Бректа повредили неизвестные вандалы.