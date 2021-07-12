Спад заболеваемости Covid-19: меньше обнаруженных случаев, госпитализаций и пациентов в больницах. Риск — вирус ввозят из России

На прошлой неделе было зафиксировано на 36,3% меньше случаев заболевания Covid-19, чем на позапрошлой неделе. В среднем в день подтверждались 38 новых случаев, неделей ранее — 60 случаев, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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За последние семь дней госпитализировать приходилось в среднем семь человек в сутки, неделей ранее — восьмерых. Ежедневно в больницах на прошлой неделе находились в среднем 84 пациента с Covid-19, неделей ранее — 127.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, заболеваемость снижается во всех возрастных группах, наиболее выражена эта тенденция в возрастной группе от 10 до 19 лет.

Коэффициент репродуктивности инфекции Covid-19 сейчас составляет 0,77, что на 0,29 меньше по сравнению с предыдущей неделей. Это также свидетельствует о спаде заболеваемости.

В среднем в странах Европы недельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 51,6 (ранее 39) случаев на 100 000 жителей, в Латвии, напротив, наблюдается снижение — 43 случая на 100 000 жителей.

Удельный вес ввезенных в страну случаев Covid-19 на прошлой неделе составил 14,2% или 38 случаев. Неделей раньше "импортированных" случаев было меньше — 24. Растет "импорт" заболевания из третьих стран: за последние две недели удельный вес таких случаев среди всех ввезенных составил 71%.

С конца мая чаще всего вирус ввозили из России — 46 случаев. Еще 16 случаев связаны с посещением Турции, 12 — из Великобритании, 12 — из Испании, 8 — из Германии, 4 — из Франции, 4 — из Украины.