Спасатели доставили на берег человека, уплывшего на матрасе в море
Foto: LETA

На прошлой неделе спасатели вернули на берег человека, которого унесло далеко в море на надувном матрасе, проинформировали портал Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе.

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В среду, в 20.29 спасатели получили вызов в Царникавский край, где человека на надувном матрасе унесло далеко в море. К спасению человека была привлечена Служба береговой охраны Морских сил. Спасенного доставил на сушу корабль береговой охраны KA- 07 Ausma.

В Аматском крае спасатели вытащили из пруда погибшего человека и передали тело утонувшего работникам Государственной полиции.

Государственная пожарно-спасательная служба призывает всех быть осторожными и помнить об ответственности за себя и за близких — особенно за детей. Отдых на воде не должен стать трагедией.

За минувшие сутки, 21 июня, Государственная пожарно-спасательная служба получила 83 вызова — 34 на тушение пожаров (6 из них — лесные пожары), 36 — на спасательные работы. 13 вызовов оказались ложными.

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www.DELFI.lv

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www.DELFI.lv
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