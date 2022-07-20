Спасатели предупреждают о жаре в ближайшие дни

Жарко будет уже в четверг, 21 июля, однако в пятницу, 22 июля, температура воздуха поднимется еще выше.

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В четверг, 21 июля, в Латвии ожидается жара, во многих местах в стране температура воздуха достигнет +27…+30 градусов, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба.

В пятницу, 22 июля, жара продолжится и усилится. На большей части территории страны температура повысится до +27…+31 градусов. Предупреждение о жаре в пятницу будет в силе с 9.00 до 21.00.

Наибольший риск жара представляет для некоторых групп населения, особенно — для людей в возрасте, маленьких детей и людей с хроническими заболеваниями. Желательно не находиться под прямыми солнечными лучами, особенно посреди дня. Нужно пить много жидкости.