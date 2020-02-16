Спасатели предупреждают жителей прибрежных районов о сильном ветре

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывает соблюдать осторожность в прибрежных районах в связи с ожидающимся усилением ветра, сообщила агентству LETA представитель ГПСС Агрита Витола.

Спасатели призывают сегодня не отправляться на прогулки у моря, соблюдать осторожность и сообщать ГПСС о разрушениях, которые могут угрожать жизни и здоровью людей.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье в течение дня ветер усилится до 15-17 метров в секунду, а в прибрежных районах его порывы могут составит 20-24 метра в секунду.