Спасатели призывают проверить состояние крыш после сильного ветра
Foto: DELFI

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывает владельцев и управляющих зданиями проверить состояние крыш, навесов и других конструкций после сильного ветра в понедельник.

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Как пояснили в ГПСС, сильный ветер не всегда сразу вызывает повреждения, но такие строительные конструкции, как крыши, могут быть повреждены, поэтому при следующем сильном ветре могут пострадать еще больше и подвергнуть людей опасности.

ГПСС сообщает, что в понедельник ущерб от ветра был нанесен в основном в дневное время. В первой половине дня в службу поступило 23 вызова в связи с предотвращением ущерба из-за сильного ветра, в том числе 21 вызов был зарегистрирован в Риге.

Большинство вызовов было связано со сломанными или надломленными деревьями. В одном случае спасатели удалили опасный кусок кровли, а также крышку дымохода, потому что была вероятность его падения.

Как сообщалось, вчера скорость северного ветра во многих регионах Латвии достигала в порывах 15-20 метров в секунду, на севере Риги — 22 метра в секунду.

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