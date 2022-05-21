Спасение от остановки сердца: в общественных местах установят автоматические наружные дефибрилляторы

С 17 мая этого года вступают в силу поправки к Закону о лечении, предусматривающие, что с 1 января 2024 года в публичных местах должны быть доступны автоматические наружные дефибрилляторы. Это сделано с целью, чтобы увеличить количество шансов на спасение жизни человека с проблемами сердца.

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С помощью автоматического внешнего дефибриллятора можно измерить сердечный ритм и при необходимости воздействовать на сердце электрическим разрядом для восстановления сердечного ритма и кровообращения в случае опасной для жизни аритмии. Дефибриллятор необходимо использовать в первые критические минуты при признаках остановки сердца до приезда профессиональной помощи.

Меры реанимации, требующие использования дефибриллятора, значительно повышают их эффективность, если их принимать немедленно. Если у пострадавшего наблюдается фибрилляция желудочков, а возможности воспользоваться дефибриллятором нет, шансы человека на выживание сокращаются на 10-12%.

Как указано в аннотации к поправкам в Законе о лечении, ежегодно Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) отправляется на несколько сотен вызовов, которые связаны с остановкой сердца в общественных местах. В 2019 году бригады медиков получили 958 таких вызовов. Случаи происходили, например, на улице, на работе, в гостевом доме, на вокзале, в магазине и в подъезде:

в 76 случаях успешно проведена реанимация, а пациент был доставлен в медучреждение;

в 882 случаях зарегистрированы летальные исходы (209 пациентам провели реанимацию, но она была безуспешной; в 673 случаях пострадавшие скончались до приезда медиков).

Как отмечает NMPD, сейчас автоматические наружные дефибрилляторы доступны в магазинах крупных торговых сетей, в аэропорту, в посольствах и на отдельных крупных предприятиях.

Для того, чтобы обеспечить доступность дефибрилляторов, которые помогут спасти жизнь человека в критической ситуации, в общественных местах, Сейм принял поправки к Закону о лечении. Они предусматривают, что обученные лица могут использовать автоматические наружные дефибрилляторы для восстановления работы сердца пострадавшего.

Кроме того, в аннотации к законопроекту указано, в NMPD разработаны правила первой помощи при использовании дефибрилляторов. Также служба планирует включить обучение использованию дефибрилляторов в программу для подготовки педагогов по оказанию первой помощи.