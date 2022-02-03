Спасибо омикрону! Инфектологи: "легкость" нового штамма, бустер после болезни, детские прививки и конец всего

Омикроном большинство болеет не сильнее, чем насморком — не лучше ли просто переболеть, чем делать бустер? Может, иммунитет от этого сильнее? Есть ли вакцина от омикрона? Если переболел, то делать ли и когда бустер? Опасная дельта исчезла совсем или еще есть шанс ее "поймать"? А новое чудо-лекарство в Латвии кому дают? Отдел проекта вакцинации Национальной службы здоровья и Минздрав организовали встречу с главврачом Латвийского центра инфектологии профессором Байбой Розентале и инфектологом Даугавпилсской больницы Иветой Юкшинской.

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Если в Риге и окрестностях давно правит бал более "легкий" и заразный омикрон, то в Латгалии еще завершает свою разрушительную деятельность "тяжелая" дельта — госпитализируют целые хутора и семьи. Значит ли это, что столичные жители могут выдохнуть с облегчением и принять новый штамм "как грипп". Кстати, в Скандинавии и России настоящий грипп уже начал набирать обороты — ждать ли его в гости в Латвию? А из Африки в Европу пришел уже и так называемый "новый омикрон" B.A2 — в полтора раза более заразный, как готовиться к приему нового гостя? И когда уже все это закончится?

Не лучше ли переболеть "легким омикроном", чем делать бустер?

Розентале: Ни в коем случае не надо заболевать даже самыми легкими формами! Тогда мы возвращаемся в 50-е годы прошлого века, когда считали, пусть дети болеют детскими инфекциями. Но хотим ли мы, чтобы дети гибли от коклюша, полиомиелита?Не хотим. Но даже после легких форм коронавирусной инфекции могут быть остаточные явления. У кого-то ничего, а у части — поражения сердца и другие. Мы еще не знаем, что может быть после этой как бы "легко прошедшей" болезни, вызванной подтипом омикрон. Мы должны делать специфическую профилактику — вакцинацию, а также — неспецифическую вакцинацию: маска FFP2 (она защищает других от меня, а меня — от других), дезинфекция рук и дистанцирование. В итоге моя коллега оказалась положительной позавчера, а за день до того мы в масках и на дистанции вместе решали вопрос, и мой тест — отрицательный. Это очень эффективные меры.

Подвержены ли "длинному ковиду" вакцинированные?

Розентале: Он будет проявляться не сразу — в течение год-полтора. А времени всего два года прошло с начала пандемии, а с вакцинации и того меньше — мы еще всего не знаем. Но надо полагать из нашего опыта, что у вакцинированных все легче. Почему они поступают в больницы? Потому что у них температура 40 по типу гриппа. В основном у них нет поражения легких и тромбоза — им не нужен кислород. Есть интоксикация — это два-три дня капельницы и на амбулаторное лечение. Они быстро возвращаются домой…

Так что надо вакцинироваться. Я трижды вакцинирована. Надо будет — сделаю еще. Не надо считать. Кажется, что будет как при гриппе — каждую осень вакцинируются группы риска и те, кто не хотят болеть. Но сперва надо прорвать эпидемиологический замкнутый круг. Если не будет коллективного иммунитета — мы никогда не остановим циркуляцию. Если будет хороший охват вакцинацией, то это станет сезонным ОРЗ. Уже этой осенью придем к нормальной жизни.

У людей старше 40, 50, 60 лет зачастую есть хронические заболевания, которые осложняются омикроном — первым мы пишем их основной диагноз, но они ковид-положительные. Ковид для них последняя капля для обострения хронической болезни.

Что происходит в Латгалии?

Юкшинска: В Латгалии Дельта никуда еще не исчезла. Мы видим последствия того, что Латгалия менее привита. Особенно те, кто живет на селе — эти люди говорят, что никуда не выезжали, потому не прививались. В стационарах сейчас непривитые семьи, умирают по два члена семьи. И с 80-процентным поражением легких. У нас легких немного… Но если в прошлый пик в интенсивной терапии было до 15 человек, то сейчас до пяти. Но большинство из них — кислородозависимые. И обостряются хронические заболевания, плюс внутрибольничное заражение.

У нас чуть вымирающий регион, растянутая география — все растягивается на более долгое время. Может быть, мы последними закончим и с болезнью. Надеюсь, что омикрон вытеснит дельту. Станут более легкие случаи. И морально всем станет легче. И наконец-то пандемия закончится, негатив уйдет, мы все встретимся и сможем обнять друг друга.

Попадают ли в больницы тяжелые пациенты с омикроном?

Розентале: Не много. Меньше, чем с дельтой. И идет довольно быстрый оборот пациентов. В стационаре, если это не связано с основным хроническим заболеванием, такие пациенты проводят около шести дней — на поддерживающей терапии. С дельта поступает уже меньше пациентов, а с омикроном, в основном когда есть хроническое заболевание, на которое сел вторичный омикрон. Но к нам в Инфекционную больницу чаще отправляют пациентов, где ковид — ведущее заболевание.

Кому и когда дают новое чудо-лекарство Molnupiravir?

Розентале: Молнупиравир — противовирусный препарат, который прекращает репликацию вируса. Его назначают только хронически тяжелобольным пациентам (сердце, пересадка органов, онкология или слабость иммунной системы), которые заразились ковидом внутри больницы. Это разрешенный в Европе, но незарегистрированный по всем правилам, медикамент. Может, он окажется отличным препаратом, но еще недостаточно исследований. Это не потому что у государства нет денег — они находятся, если надо.

Как распознать вирус, если очередь в лабораторию - неделя?

Розентале: Трудно сказать, что случилось с лабораторной емкостью. Подъем заболевания не выше прошлых пиков. Отказаться от лабораторной диагностики никак нельзя. В больнице мы делаем тест ПЦР и еще мультиплексный тест на 9 заболеваний ОРЗ, чтобы знать, когда появится вирус гриппа или не появится. Вся Скандинавия и европейская часть России — "красные" по гриппу, потому что там не используют неспецифическую профилактику. А нам она может дать возможность избежать поздней эпидемии гриппа. Поэтому наши небольшие ограничения не надо отменят.

Надо ли к вакцине от ковида делать еще прививку от гриппа?

Розентале: Обязательно! Другие вакцины дети получают от 5-6 болезней одни уколом — и ничего. Лучше делать эти прививки в разные предплечья. Например, если раньше не было реакции на вакцину от гриппа — колоть в правое плечо ее. Наверняка можно и в ягодицу. Но рекомендации детям — в бедренную.

Если переболел без ПЦР-теста, надо ли делать бустер?

Розентале: Сама задаюсь вопросом. По классической инфектологии иммунитет образуется двумя путями — переболевание или вакцинация. Лучше вторым — это более контролируемый процесс. Но переболевание признают лишь тогда, когда доказан возбудитель, эффективно это делает только тест ПЦР. Экспресс-тест — дешевый и ориентировочный, обязательно нужно подтверждение, он бывает ложноположительным и ложноотрицательным. Сегодня нет заразных болезней без лабораторной диагностики. Меня и удивляет, что специфические антитела, которые говорят о том, что человек переболел, не берутся во внимание. Их можно определить — Igg. Но есть какие-то вещи, которые приняты, а у меня ответа нет. Делайте бустер — ничего плохого от этого не будет. У взрослого должно быть три эпизода, один из них — болезнь. А у детей и подростков — всего два.

Как предохраниться от более заразного "нового омикрона"?

Розентале: Никак по другому. Вакцинация плюс бустер. Ревакцинация не раньше чем через три месяца. Какое-то время ничего нового для омикрона не будет. Для человека нет разницы, какой омикрон. Если болезнь протекает более легко, то и слава богу! Нельзя предсказать, кто и как тяжело будет болеть омикроном.

Почему некоторые ничем не заражаются?

Розентале: У нас есть сложная лейкоцитарная система с подтипами — она все определяет. Да, есть люди, которые не заражаются вирусами верхних дыхательных путей. Вся группа в детсаду болеет ОРЗ, а два-три все время приходят — у них сильный клеточный иммунитет. Такие родились, но повлиять на это даже дорогими лекарствами никак нельзя. А испортить можно только через никотин и алкоголь.

Как прививают детей?

Юкшинска: По рекомендации расстояние между детскими дозами должно быть 3 месяца. По инструкции к прививке вторую можно делать через 21 день. Нужно спросить совета у семейного врача — это надо ребенку или нет. Детям к хроническими болезнями или лишним весом лучше через 21 день делать. А здоровым можно отложить до 3 месяцев.

Если у ребенка одна доза, а потом он переболел — делать второй укол?

Розентале: По рекомендации ЕМА интервал — минимум три недели, но может быть и месяц-два… Подростки и юноши вакцинируются дважды, не делают бустера. А детей от 5 лет прививают по рекомендации педиатров, которые знают сопутствующие заболевания. Не сказано, что всех детей надо вакцинировать. Педиатры оценивают, кого надо, а кого и не надо. Также педиатра надо спросить, нужно ли вакцинировать, если вторая иммунитета получена от болезни.

Какая вакцина лучше работает против омикрона?

Розентале: Любая. Потому что антитела, которые не позволяют любому штамму (какой греческой буквой его не назовешь) образуются против поверхностного спайкового антигена, а он играет роль, чтобы вирус попал в эпителиальную клетку. И этот антиген есть у всех штаммов. Не надо выделять омикрон отдельно. Почему омикрон самый легкий? Это в природе придумано, а вирусологи доказали: чтобы сохранить себя, вирус быстро размножается, а что быстро делается — не всегда хорошо, образуются бракованные частицы, которые неспособны инфицировать клетку, а если инфицируется меньше, меньше размножается в организме — болезнь протекает легче. А какая-то часть не попадает в клетку, тогда вирус со временем разлагается. Поэтому омикрон может быть концом пандемии — спасибо ему! Пусть он развивается так, чтобы становиться все слабее.