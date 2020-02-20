Спасти Мисане от тюрьмы в ЮАР может ее поддельное заявление в банк

Иронично, но причиной, которая, возможно, поможет Кристине Мисане избежать печально известного своими нечеловеческими условиями тюремного заключения в ЮАР, стало подписанное ею поддельное заявление в один из африканских банков.

Именно этот документ позволил прокуратуре Латвии завести на нее уголовное дело, что дало основания для требования выдачи ее на родину. Об этом в передаче "DELFI TV с Янисом Домбурсом" рассказала сестра Мисане — Марите Батрака. В свою очередь, старший прокурор Айвар Остапенко рассказал, что латвийские следователи теперь хотят допросить и отца ребенка Мисане, гражданина ЮАР Йохана Гроблера.

Ранее латвийской прокуратуре предлагалось перенять дело Мисане, но этого не было сделано, так как Мисане в ЮАР инкриминируются действия, за которые в Латвии не предусмотрено существенного наказания. Поэтому прокуратура не имела права выдавать европейский ордер на арест Мисане. В отношении других возможных действий Мисане, которые теоретически можно было рассматривать как мошенничество и подделку документов, Латвия не могла гарантировать ее уголовное преследование из-за недостатка улик.17 февраля была получена новая улика — поддельное заявление Мисане в один из банков ЮАР, чтобы получить возможность открыть там счет.