Спасти Виолу: после хождения по мукам рижанка получила надежду на излечение

Она пришла на встречу, красивая, улыбающаяся. И ни за что не хотелось верить, что этой жизнерадостной женщине только вчера делали шестую по счету химиотерапию. А еще несколько месяцев назад она от боли не могла встать с кровати.

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У Виолетты Бабенко — серьезная онкология. Диагноз поставили не сразу, но сейчас, к счастью, найдено лекарство, которое ей идеально помогает. Лечение уже началось. Проблема в том, что по госпрограмме это лекарство не оплачивается. Один курс, каждые три недели, стоит 5800 евро. Таких курсов необходимо еще шесть, то есть в общей сложности надо еще 34800 евро. Очень нужна помощь.

Это история о человеке в трудных обстоятельствах. О совсем разном отношении к жизни и к людям. О профессионализме одних и непрофессионализме других. О сердечности и равнодушии. О том, как важно иметь рядом людей, которые будут стоять в бою с болезнью рядом с тобой, плечом к плечу. И главное — о том, что никогда нельзя опускать руки и терять надежду.

Началось все чуть больше года назад, примерно в марте 2022 года, когда у Виолы стала побаливать спина под лопаткой. Сначала она, поклонница здорового образа жизни и спорта, не обращала на это внимания, но потом боли стали усиливаться.

Виола обратила к невропатологу, но там ничего не выявили. Анализ крови и онкомаркеры были в норме. Никто не направил ее на томографию, не предложил сделать снимки. Врачи предположили, что это болезнь костей. И ей прописали физиотерапию.

Сейчас Виола сама не понимает, как ей удалось выдержать интенсивные занятия с физиотерапевтом. Ей было тяжело, болело все, особенно грудная клетка. И фактически, как выяснилось позже, в ее случае эти занятия только навредили.

Но тогда на вопрос "что делать?" никто не мог дать ответа. И Виола с мужем сами стали искать разных специалистов, к которым она ходила за деньги и без направления, чтобы проверить все, что можно, и выявить причину болей.

В том числе она побывала у гематолога, где ей сделали пункцию и, проверив анализы, сообщили, что по крови ничего плохого не обнаружено. "Идите, пейте шампанское, с кровью все в норме", — сказала врач. "А как же мне избавиться от болей?" — спросила Виола. "

"Это не по моему профилю", — отрезала врач.

Семейный врач так и не отправила ее на КТ или на специальные обследования, так как решила, что нет оснований.

Все это длилось долго, а прошлым летом ситуация стала совсем тяжелой. "У меня просто депрессия началась, — вспоминает Виола. — Я ничего уже не хотела, ничего не могла и ни во что не верила". Но близкие не позволили ей сдаться.

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В ноябре-декабре наступил кризис. "Я не могла ничего делать, трудно было стоять и лежать, не могла сама помыться. Но диагноза у меня так еще и не было", — вспоминает Виола.

И наконец кинезиолог, к которому она в отчаянии пошла на консультацию,осмотрев ее, сразу сказал, что это не невралгия. И боли не связаны со спиной. Именно по его рекомендации она отправилась сама делать снимки позвоночника и грудной клетки.

А доктор-альголог из 1-й городской больницы, к которой Виола обратилась в надежде снять боли, буквально взяла ее под свою опеку и посоветовала пройти обследование в туберкулезной клинике в Сауриеши, где ей сделали биопсию и бронхоскопию. Только после этого у Виолы появился диагноз. Правда, результаты она ждала месяц.



Только в конце декабря 2022 года пришел шокирующий ответ: аденокарценома.

Виоле до сих пор трудно вспоминать, как доктор позвонила ей и сказала: "Держитесь, это все. Ничего не поможет". А семейная врач, по словам Виолы, рассказала по телефону, как много людей умирает с таким диагнозом, и надо просто принять ситуацию. Шансов практически нет".



Что с этим делать дальше, Виола не представляла. В начале января консилиум врачей прислал ей сообщение, что она записана на консультацию в Онкоцентр на 15 февраля.

Ждать консультации еще больше месяца, когда дорог каждый день она не могла. Но тут подключились друзья и родственники. Они связались с израильской клиникой Ихилов и там, изучив диагноз Виолы, ей сказали — приезжайте!

"Я говорила с врачом по видеосвязи, — рассказывает Виола. — И мне сказали: что же вы плачете? Это лечится. Не переживайте, надо бороться". Это был какой-то поворотный момент.

Муж Вадим быстро смог получить израильские визы, купил билеты. И уже 8 января они полетели в Израиль, где Виоле сделали сложный молекулярный анализ.

В Израиле они пробыли почти месяц. В клинике Ихилов на основании анализов у Виолы обнаружили мутацию гена. И смогли точно подобрать лекарство, которое помогает именно в ее случае — "Enhertu". "Это не просто химия. Это два в одном, — объясняет Виола. — биология с химией. Препарат нового поколения, у нас в Латвии такой не используется".

Выяснилось, что лекарство подходит ей идеально. Его нужно заказывать специально, и латвийские врачи согласились проводить терапию здесь по израильскому протоколу. Вводить его нужно каждые три недели.

Уже в январе она прошла первую химиотерапию с назначенным лекарством. После этого у нее началась пневмония. Так бывает, когда организм реагирует на чужеродные препараты. Виола очень благодарна медсестричкам из 1-й городской больницы, которые приезжали к ней домой делать капельницы и уколы. Ходить самостоятельно она почти не могла. Но в итоге справились.

А дальше начинаются хорошие новости. После третьего курса Виоле сделали ПЭТ-анализ (позитронно-электронная томография). И врачи глазам не поверили: воспаление лимфоузлов уменьшилось на 30 процентов. Болезнь начала потихоньку отступать.

Виола уже сейчас чувствует себя гораздо лучше. Следующая проверка назначена на 13 июня. А потом — очередная химиотерапия. Сколько еще сеансов придется пройти, чтобы победить опухоль окончательно и закрепить результаты, сказать сложно.Врачи предполагают, нужно еще, минимум, шесть курсов. А это 34 800 евро.

Таких денег в семье нет. Все, что возможно, уже истрачено на оплату поездки в Израиль, консультации в клинике Ихилов и дорогих обследований. Первые курсы химиотерапии и лекарство семья оплачивала сама, с помощью близких и родственников, которые собрали все, что можно. Сейчас Виоле нужна помощь.

Нужно признать, что если бы сразу, в сентябре, когда она стала ходить с жалобами по замкнутому кругу, ей сделали хотя бы КТ позвоночника, ее лечение началось бы значительно раньше и проходило бы легче. Ситуацию не запустили бы до такой степени.

Но хорошая сторона в том, что лекарство помогает. Есть надежда. И сама Виола ожила и живет полноценной жизнью, гуляет с собакой Альмой, занимается внуками. У нее замечательная семья –муж Вадим, с которым они вместе уже 35 лет, двое детей и двое любимых 4-летних внуков.

"Это мое счастье!" — улыбается Виола. Она не имеет права сдаваться. Ей 54 года. Прекрасный возраст, когда можно искренне радоваться тому, что уже сложилось в жизни, и тому, что еще будет.

"Дочка сразу сказала мне: "Мама, мы с тобой!" — говорит Виола. И дочь, и сын сразу мобилизовали все силы и средства, встали рядом. И, конечно, рядом с ней все время муж Вадим, который не просто окружил ее заботой, но и поднял на ноги всех, кого возможно, в поисках специалистов и вариантов лечения. Он не дает Виоле впасть в уныние и потерять надежду.

Как помочь

В общей сложности на обследования, сложные анализы, поездку в клинику в Израиле и оплату врачей здесь — семья уже истратила около 100 тысяч, по подсчетам Вадима. Но результат того стоил. Сейчас им очень нужна помощь.

На один курс химиотерапии, который проходит каждые три недели, нужно 5800 евро. Таких курсов Виоле нужно еще шесть. Сумма, которую нужно собрать — 34 800 евро. Но это цена жизни.

Телефон помощи 90006384 (1,42 евро за звонок) работает для Виолы до 12 июня. Счет помощи открыт в благотворительном фонде BeOpen. Никакие проценты с перечисленных на счет денег не берутся.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta Nr. LV62 CBBR 1123 2155 00150

Bankas SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Violai Babenko