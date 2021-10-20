SPCK: 86% госпитализированных пациентов с Covid-19 не были вакцинированы
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

С 11 по 17 октября в Латвии госпитализировали 750 человек с Covid-19. 723 человека находились в средне-тяжелом состоянии, из них 14% или 101 человек были вакцинированы, а 86% или 622 человека — не вакцинированы, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPCK).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С тяжелом состоянии были госпитализированы 27 человек. Из них 3 человека или 11,1% были вакцинированы, а 24 человека или 89,1% — не были вакцинированы.

SPCK напоминает, что дельта-вариант вируса более заразный и распространяется быстрее, поэтому меры эпидемиологической безопасности следует соблюдать всем, в том числе и привитым от Covid-19.


Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта