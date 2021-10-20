SPCK: 86% госпитализированных пациентов с Covid-19 не были вакцинированы

С 11 по 17 октября в Латвии госпитализировали 750 человек с Covid-19. 723 человека находились в средне-тяжелом состоянии, из них 14% или 101 человек были вакцинированы, а 86% или 622 человека — не вакцинированы, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPCK).

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С тяжелом состоянии были госпитализированы 27 человек. Из них 3 человека или 11,1% были вакцинированы, а 24 человека или 89,1% — не были вакцинированы.

SPCK напоминает, что дельта-вариант вируса более заразный и распространяется быстрее, поэтому меры эпидемиологической безопасности следует соблюдать всем, в том числе и привитым от Covid-19.

Pieejami jaunākie dati par stacionēto Covid-19 pacientu vakcinācijas statusu. ⚠️ Atgādinām, ka vīrusa delta paveids ir lipīgāks un ar straujāku izplatību, tādēļ aicinām rūpīgi ievērot visus drošības pasākumus arī tad, ja esat vakcinēti pret Covid-19! pic.twitter.com/vfSc1Oy2iE — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) October 20, 2021



