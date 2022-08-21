Специалист: Учителя массово ищут другую работу из-за выгорания

Рынок труда лихорадит: в условиях высокой инфляции сотрудники ожидают повышения заработной платы, а когда это невозможно — ищут другую работу, сообщает Rus.LSM. Во время летних каникул массово искали новую работу в других сферах учителя, заявила в эфире программы Латвийского радио 4 специалист по привлечению талантов компании Nextra Latvia Карина Чеглакова.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Найти замену ушедшему сотруднику на ту же зарплату — труднее и дороже, чем сохранить нынешнего работника, отмечает Карина Чеглакова.

Чтобы не терять персонал, работодателям она советует говорить о повышении зарплаты прямо. В случае, когда такой возможности прямо сейчас нет, стоит обсудить, когда она появится. Также следует поговорить о том, что работодатель может сделать сегодня, чтобы поддержать сотрудника.

В настоящее время риск для рынка труда Латвии заключается в том, что многие жители предпочитают работать на западные и скандинавские компании, которые предоставляют возможность удаленной работы и более выгодные условия, говорит Чеглакова.

Специалист прогнозирует, что второе полугодие будет сложным для работодателей, особенно для государственных институций, которые не имеют возможности менять бюджет посреди года, чтобы повысить зарплату сотрудникам. По словам Чеглаковой, утечка кадров уже началась. В частности, в период летних каникул много заявок о желании сменить деятельность поступило от учителей. При чем, как правило, они готовы идти на менее квалифицированную работу. Причина — не только неудовлетворительная оплата труда, но и выгорание, на что также повлияла пандемия.

Кроме учителей, менять профессию желают некоторые врачи и военные, полагает представитель Nextra Latvia. Чаще всего педагоги и медработники хотят сменить профессию не только из-за зарплаты, но потому, что устали от работы с людьми. Поэтому чаще всего они просят рекрутеров найти работу, где не надо коммуницировать с людьми.

На сегодняшний день существуют разные возможности для людей, которые решили менять профиль. Многие компании предоставляют временную работу: если у человека смешанный график и есть свободные дни для подработки. Некоторые компании предоставляют обучение, после чего новый сотрудник должен отработать определенный период. Также есть возможность заключить договор на год, после чего компания и сам человек решают, хотят ли они продолжать сотрудничество.

Также популярностью пользуются различные курсы, при чем не обязательно государственные, много бесплатных курсов сейчас в интернете, говорит Карина Чеглакова.

Она советует всем, кто ищет работу, зарегистрироваться на платформе LinkedIn. По мнению специалиста, это площадка — более активна, чем латвийские сайты для поиска работы. Кроме того, что человек сам может искать вакансии, его могут находить рекрутеры, а еще доступны разные курсы.

В сентябре более 10 тысяч латвийских педагогов могут устроить забастовку. Главные требования профсоюза — сбалансированная рабочая нагрузка и график повышения зарплат в соответствии с принципами закона об образовании.