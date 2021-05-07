Специалистов в новый Совет по СМИ хотят завлечь зарплатами по 3000 евро
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В целях мотивации кандидатов к поступлению на работу в новый Совет по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ) Сейм в четверг принял изменения к закону о вознаграждении должностных лиц и служащих государственных и муниципальных учреждений, увеличивающие размер зарплат членов этого совета до 3000 евро нетто для членов совета и 3200 евро нетто для председателя.

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Также с 1 сентября планируется поднять до этого уровня заработную плату членов Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ), пишет газета Latvijas avīze.

Против этого решения возражали депутаты "Согласия" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК). Виктор Валайнис из СЗК не согласен с тем, что это создает исключения из единой системы оплаты труда. Борис Цилевич ("Согласие") считает, что повышение зарплат в период кризиса не будет способствовать престижу нового совета и подконтрольных ему соцсетей.

Первоначально предусматривалось, что члены СОЭСМИ будут получать 2 368 евро до уплаты налогов.

Предлагая Сейму срочно принять поправки к закону о вознаграждении должностных лиц, председатель комиссии по правам человека Артус Кайминьш заявил, что такое вознаграждение неконкурентоспособно и мешает привлечению к работе профессионалов. С момента вступления закона в силу прошло пять месяцев, но совет до сих пор не создан, потому что среди претендентов нет ни одного достойного, сказал Кайминьш.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Виктор Валайнис Koncertzāle "Latvija" "Согласие" Борис Цилевич Сейм СЗК
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