Специалисты дадут оценку двум случаям смерти вакцинированных от Covid-19
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Специалисты-медики дадут оценку двум случаям смерти, произошедших через некоторое время после вакцинации пациентов. Информация о этих случаях была получена на прошлой неделе. Об этом свидетельствует доклад Министерства здравоохранения правительству.

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Для расследования этих случаев запрошена необходимая дополнительная информация, продолжается углубленная оценка.

Всего на прошлой неделе были получены 46 сообщений о побочных эффектах вакцинации от Covid-19. Из низ 13 жалоб были оценены как существенные.

Чаще сообщения о побочных эффектах подают сами пациенты — таких случаев 39. От медиков получены семь сообщений.

В Латвии до сих пор не подтверждено ни одного летального случая, который бы, по данным Государственного агентства лекарств, имел бы причинно-следственную связь с вакцинацией от Covid-19

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LETA

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LETA
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