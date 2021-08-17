Специалисты дадут оценку двум случаям смерти вакцинированных от Covid-19

Специалисты-медики дадут оценку двум случаям смерти, произошедших через некоторое время после вакцинации пациентов. Информация о этих случаях была получена на прошлой неделе. Об этом свидетельствует доклад Министерства здравоохранения правительству.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Для расследования этих случаев запрошена необходимая дополнительная информация, продолжается углубленная оценка.

Всего на прошлой неделе были получены 46 сообщений о побочных эффектах вакцинации от Covid-19. Из низ 13 жалоб были оценены как существенные.

Чаще сообщения о побочных эффектах подают сами пациенты — таких случаев 39. От медиков получены семь сообщений.

В Латвии до сих пор не подтверждено ни одного летального случая, который бы, по данным Государственного агентства лекарств, имел бы причинно-следственную связь с вакцинацией от Covid-19