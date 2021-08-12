Специалисты о мифах. Прививки для подростков, бабушек, переболевших, кормящих, очень здоровых и очень больных

Можно ли заболеть и умереть с прививкой? Что делать, если человек болен, и врач не рекомендует вакцинацию? Есть ли надежда получить вакцину "без ГМО"? Зачем вакцинироваться, если ты здоров и даже гриппом не болеешь? А если уже переболел и "заработал" тысячи антител? Отдел проекта вакцинации Национальной службы здоровья и Министерствo здравоохранения организовали в сети Facebook первую интерактивную дискуссию специалистов по вопросам вакцинации для русской аудитории. Задать вопросы мог любой. Предлагаем расшифровку.
В Латвии уже более 800 000 человек получили хоть одну прививку. Но для того чтобы остановить супер-инфекционный штамм "дельта" этого мало. Министерство здравоохранения озаботилось тем, чтобы развеять слухи и мифы, гуляющие в соцсетях. Осознав, что в большинстве случаев люди предпочтут получать сведения на родном языке, а в официальных учреждениях проверенная информация доступна только на государственном, решили пойти навстречу — организовали в сети Facebook первую интерактивную дискуссию специалистов на русском языке.
- Юта Кройча (ЮК), профессор, руководитель кафедры микробиологии Рижского университета им. П. Страдиня
- Лариса Саврасова (ЛС), эпидемиолог, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний
- Илья Заке (ИЗ), кардиолог, старший врач Латвийского кардиологического центра больницы П. Страдиня
- Марина Процевская (МП), семейный врач (Краслава)
Что с заболеваемостью в Латвии?
ЛС: Количество случаев Covid-инфекции растет. На 28-й неделе года (в конце июля) было выявлено 260 случаев заражения, на 31-й неделе — уже 522 случая. Если сравнивать эту прошлую неделю с 2020 годом, то тогда примерно столько же инфицированных выявили на 40-х неделях года, то есть в начале октября. Все ускорилось, потому что по Латвии активно распространяется дельта-штамм, более инфекционный.
Можно предположить, что пик заболеваемости наступит раньше. В прошлом году он пришелся на первую неделю 2021 года — тогда за семь дней выявили больше 7000 случаев, из которых 143 — со смертельным исходом. Благодаря массовой вакцинации, грядущий подъем заболеваемости мы можем не ощущать столь остро в контексте госпитализаций, тяжелых случаев, смертей и осложнений.
Чем поможет вакцинация?
ЮК: Дельта-штамм — более заразный. Объясню очень просто: если альфа-штаммом один человек может в среднем заразить двух человек, то один инфицированный "дельтой" заражает 6-8 человек. Скажем, если в классе на 30 учеников пришла Covid-позитивная учительница, то она может заразить 18-24 человека.
Хочется, чтобы мы как можно чаще повторяли такие цифры: на старте вакцинации, когда распространялся альфа-штамм, 97 процентов госпитализированных не было вакцинировано, сейчас — 83%. Болеют в основном невакцинированные. То же происходит и за границей. У нас любят приводить в пример рост заболеваемости в Израиле, но там вакцинировано всего 50,9% населения. То есть там более 4 млн невакцинированных — это больше Латвии, Литвы и Эстонии вместе. Там есть кому заразиться. Повторюсь, болеют в основном невакцинированные.
Как болеют Covid вакцинированные люди?
ЛС: Из заболевших на прошлой неделе 522 человек лишь у 71 был закончен процесс вакцинации — это 14%. Если взять весь период вакцинации в Латвии, то с конца декабря среди заболевших было всего 0,6% вакцинированых.
Также у нас зафиксировано всего 16 случаев госпитализации пациентов с законченной вакцинацией. Опять же, многие из них поступили в больницу по причине, не связанной с коронавирусной инфекцией, а позитивный тест получили при поступлении в больницу.
Почему нет медобследования и теста на антитела перед прививкой?
ЮК: Каждый может обратиться к семейному врачу раз в год и бесплатно пройти обследование — никто это не запрещает делать. Антитела мы не лечим — они есть или их нет. Если человек переболел, то вакцинация предохраняет от последующих заболеваний. Ведь с антителами можно заразиться еще раз и переболеть даже тяжелее. Дело в том, что антитела бывают очень разными. У переболевших вырабатываются все антитела с поверхности вируса, но защищают от последующих заболеваний лишь S-антитела, работающие против спайкгена. От заболевания они обычно вырабатываются в меньшем количестве. Зато вырабатывается много ненужных антител, которые создают нагрузку на иммунитет.
ЛС: Мы до сих пор не знаем защитный титр антител, который гарантированно предохранит от реинфекции.
Мощно переболел — зачем прививаться?
Переболела, анализ показал 5000 антител. Из-за проблем со здоровьем врач не рекомендует прививку, но хочется нормально жить, что возможно только с QR-кодом — как быть?
ЮК: Тут надо точно знать, 5000 — это общее число общее или S-антител? Семейный врач должен объяснить. К тому же не представляю, какие заболевания могут быть у человека, что ему нельзя вакцинироваться. Наоборот, если у него хронические заболевания, то он относится к группе уязвимых — ему обязательно нужна прививка. Это миф, когда говорят: вы и так больны, куда вам еще вакцинироваться?
МП: В своей практике я еще никому пока не сказала, что не рекомендую вам прививаться. Всем объясняю, что наличие хроническое заболевание- это не противопоказание, а показание. Меня бы насторожило, если человек бы сказал: я делал другую прививку — у меня был анафилактический шок. Тогда я бы постаралась привлечь дополнительных медработников, чтобы подготовиться к вакцинации и быть вооруженными полным комплектом от анафилактического шока. Или даже решать вопрос о прививке в условиях стационара.
Как часто случаются сердечно-сосудистые обострения после прививки?
ИЗ: Если человек вакцинирован, то заболевание людей с сердечно-сосудистыми проблемами проходят гораздо более спокойно, среди них меньше фатальных исходов. А чтобы обострения сердечных заболеваний случались из-за вакцинации, с таким я не сталкивался. Зато невакцинированные люди, у которых на фоне Covid обострились и сердечно-сосудистые проблемы, к нам активно поступают.
Какая диагностика нужна перед вакцинацией "сердечникам"?
ИЗ: специальных алгоритмов обследования до вакцинации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями — нет. Надо идти и вакцинироваться. Вполне достаточно, что каждого раз в год обследует семейный врач. Специальных алгоритмов нет.
Насчет тромбозов лучше спросить сосудистых хирургов, но мои коллеги по больнице тромбозов от вакцинации не встречали.
Артрит — не противопоказание?
После первой дозы "Модерна" опухли суставы. Врач диагностировал "реактивный артрит" и запретил вторую дозу. Как быть?
ЮК: Надо обратиться в Госагенство лекарств (ZVA) — там все такие случаи рассматривает комиссия врачей-специалистов — они дадут качественный совет. Семейный врач не всегда в такой комплекс ситуации разберется.
Как повлияет прививка на здоровье подростков в будущем?
ЮК: Подростков вакцинировано уже очень много. Есть информация только об одной сильной аутоиммунной реакции — миокардитах у подростков и молодых мужчин. Это 1% на миллион прививок. К тому же все эти явления кратковременны и хорошо излечиваются. Та же проблема возникает и после многих других вирусных инфекций.
Можно ли прививаться кормящей маме?
ЮК: Есть четкая рекомендация гинекологов и акушеров, что на третьем триместре беременности и кормящим матерям прививаться "файзером" или "модерной" можно.
Зачем вакцинировать здоровых, если они даже гриппом не болеют?
ЮК: Covid — не грипп. Вирусы разные, осложнения и протекание болезни — тоже. Ваш иммунитет против гриппа — ничего не значит против "ковид". Мы знаем про цитокиновый шторм, который вызывает смерть. Люди с сильным иммунитетом болеют тяжело и долго.При этом мы не выявляем среди вакционированных людей с тяжелой долгой формой "ковида".
Будут ли доступны вакцины "без ГМО"?
ЮК: Я знаю, что в Москве многие не доверяют вакцине "Спутник". И недавно вышла новая ("КовиВак" Центра им. Чумакова), созданная по старому методу с убитым вирусом — вакцина-бабушка для бабушек. И за ней стоят очереди. Это психология людей. Но такое производство очень долгое — надо культивировать много живых вирусов, потом убить их и сделать вакцину. К тому же у получившего такую прививку вырабатываются все ненужные и нужные антитела. Это старая классическая вакцина, где есть много лишнего. Но у людей психология: раз стоят в очереди и в соседней стране — им это тоже надо.
Возможен ли коллективный иммунитет от Covid?
ЮК: Мои цифры такие: от дельта-штамма в США эффективность вакцин 87%, в Германии — 79%, в Шотландии — 88%… Что мы имеем ввиду, когда говорим о коллективном иммунитете, — чтобы вообще не заражаться или чтобы не было госпитализаций и никто не умирал? О коллективном иммунитете на сегодня можно говорить лишь в некоторых странах — Исландии, Дании. Там привито больше 80%. Но каждому надо подумать сперва о себе.
Вопросов оказалось значительно больше, чем времени на ответы. Минздрав обещал повторить дискуссию - следите за анонсами.