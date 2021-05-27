Специалисты расследуют случай смерти спустя две недели после прививки от Covid-19

Специалисты проверяют информацию, полученную на прошлой неделе, о смерти человека спустя две недели после прививки от Covid-19, сообщает LETA. Министр Здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) утверждает, что нет основания полагать, что смерть и прививка связаны.

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За неделю было получено 71 сообщения о побочных эффектах после прививок. В том числе 13 сообщений описывали существенные реакции. Больше всего таких сообщений поступало после второй прививки вакциной производства BioNTech/Pfizer.

Кроме того, получено сообщение о смерти спустя две недели после вакцинации. Министр здравоохранения, комментируя эту информацию, сообщил, что нет никакого основания считать, что между прививкой и смертью есть причинно-следственная связь.

До сих пор прививку от Covid-19 в Латвии получили около 454 000 человек, а процесс вакцинации завершили 214 000 человек.