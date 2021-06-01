Специалисты расследуют три смерти спустя некоторое время после прививки от Covid-19
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Расследуется информация о трех случаях, когда люди умерли спустя некоторое время после вакцинации от Covid-19, сообщает Минздрав. Подчеркивается, что сообщившие об этих случаях не были медиками.

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Всего Агентство лекарств получило 1379 жалоб на побочные эффекты.

Большую часть жалоб на побочные эффекты после вакцинации подают пациенты, реже — врачи. Обычно жалуются на несущественные побочные явления, например, похожие на грипп симптомы спустя 8-10 часов после получения вакцины и пропадают через два-три дня.

Есть жалобы и на более существенные побочные эффекты, например, нарушения работы сердца или кровеносной системы, потерю чувствительности или онемение.

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