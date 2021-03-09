Спикер Сейма допускает замену отдельных министров правительства Кариньша
Foto: Saeimas administrācija

Возглавляемое Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") правительство должно продолжать работу, но возможна замена отдельных министров, заявила спикер Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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По ее словам, правящая коалиция из пяти партий - это сложный вариант, но сейчас это фактически единственно возможный вариант коалиции.

Мурниеце не исключила, что некоторых министров следует заменить, но не стала конкретизировать имена, отметив, что сейчас высказывается в общем смысле.

На вопрос о том, согласна ли она со своим однопартийцем Робертом Зиле, утверждавшим, что сейчас было бы целесообразно назначить новое правительство и выбрать политически нейтрального премьер-министра, Мурниеце ответила, что политики в кулуарах обсуждают многое, но Мурниеце считает, что смена правительства не разрешит кризисную ситуацию.

Председатель Сейма напомнила, каким сложным был процесс формирования правительства после последних парламентских выборов. Он длился несколько месяцев, а сейчас, по словам Мурниеце, страна не может себе позволить такой продолжительный "бесправительственный период".

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"Новое Единство" Национальное объединение Инара Мурниеце Кришьянис Кариньш Правительство Роберт Зиле
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